المصري المصاب بكورونا في إيطاليا يروي كواليس رحلة علاجه من الفيروس

بعد رحلة علاج استمرت 14 يوما في أحد المستشفيات الإيطالية، يروي الشاب المصري "شوكت"، إنه يعيش في إيطاليا منذ عدة سنوات في مدينة فيتشنزا، حيث خرج اليوم، من المستشفى عقب شفائه التام من فيروس كورونا الذي إصابة هو وزوجته، في إيطاليا التي انتشر بها الفيروس بكثرة.

بدأت رحلة "شوكت"، مع فيروس كورونا قبل 10 أيام، حيث شعر بصداع في مقدمة الرأس، وثقل في حركة الجسم، فتوجه لإجراء الفحوصات عند أحد الأطباء، الذي أخبره أنه يعاني من "البرد"، ولا شيء يستدعي القلق، ولكنه بعد مرور 24 ساعة شعرت زوجته بذات الأعراض، ما أدى إلى قلقه، حسب "شوكت في مقطع الفيديو".

وتابع "شوكت" أنه توجه رفقة زوجته إلى المستشفى مدينة فيتشنزا، ليخبره الأطباء أنه هو وزوجته مصابان بفيروس كورونا، وأن زوجته سيجري احتجازها في المستشفى، وأنه ليس له مكان متاح، ليتوجه الشاب المصري إلى مستشفى "باراما"، وهناك أكد له الأطباء مرة أخرى إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف الشاب المصري، أن خلال فترة علاجه بالمستشفى تناول العديد من المضادات الحيوية بهدف مقاومة الفيروس، إضافة إلى التحاليل التي يجريها للأطباء له بصفة مستمرة، وبعد مرور ما يقرب من 14 يوما، أخبره الأطباء أن شفي من فيروس كورونا بصورة كاملة.

ووجه "شوكت" رسالة للجميع، أن هذا الفيروس يحتاج في مقاومته إلى الإرادة والعزيمة وعدم الاستسلام، فإذ تملك المصاب بالفيروس الخوف، فلن يستطيع النجاة منه، مضيفا أن أصدقاءه كانوا يساندونه طوال فترة مرضه، ما زاد من عزيمته وشجاعته.

صديق المصري الذي شفي من كورونا: زوجته مازلت في المستشفى تعالج من الفيروس

من جانبه، أكد رامي عشري صديق الشاب المصري المصاب بفيروس كورونا في إيطاليا، أن "شوكت"، كانت لديه الشجاعة والقوة للانتصار على فيروس كورونا، موضحا أنه كان لديه الوعي الكافي الذي جعله يتوجه إلى المستشفى دون أي تأخير.

وأضاف عشري لـ"الوطن"، أن "شوكت" لا يرغب في الحديث لأي شخص خلال الفترة الحالية، لأن زوجته مازالت بالمستشفى، وحالتها الصحية لم تتحسن بعد، لذا يريد أن يظل بجانبها حتى يتم شفاؤها بالكامل، موضحا أن ظهر بالفيديو ليطمئن الجميع على صحته، ويقضي على مخاوف المصريين من الفيروس.