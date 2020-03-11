عاجل.. إقليم هوبي الصيني يعلن عودة العمل في بعض القطاعات

أعلن إقليم هوبي الصيني تنفيذ إجراءات عودة الأشخاص للعمل وفق معايير مختلفة من المخاطر الصحية، والسماح للأشخاص للعودة للعمل في قطاعات المواصلات العامة والمستلزمات الطبية واليومية، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية".

وانخفض عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا في الصين بشكل ثابت في الأسابيع الأخيرة، ما يُظهر أن إجراءات إغلاق المدن أتت ثمارها، وبحسب "سكاي نيوز" فإنه جرى الإبلاغ عن 19 إصابة جديدة فقط، وفقا للجنة الصحة الوطنية، وهو العدد الأقل منذ أن بدأت الحكومة في إحصاء الإصابات في 21 يناير.

وسجلت جميع الإصابات الجديدة في مدينة ووهان بؤرة انتشار الفيروس، باستثناء حالتين لشخصين مسافرين، ووصل عدد الوفيات في البلاد إلى 3136، بينما وصل عدد المصابين في الصين إلى 80 ألفا و750 شخصا.

كما أعلن الإقليم الاستمرار في حظر مغادرة الأشخاص من الإقليم وعاصمته ووهان في إطار الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا، واستمرار إغلاق المدارس حتى إشعار آخر.