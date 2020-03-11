صورة.. السفير الصيني يزور "ضحية التنمر" في مقر إقامته

أثارت مقاطع فيديو تعرض لها أحد الشباب الآسيويين للتنمر على الطريق الدائري في القاهرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما لاقى رفضًا كبيرًا بين المواطنين، ليتقدم بعضهم باعتذار وباقة من الزهور للشاب الصيني لرد اعتباره، والتأكيد على أنّ التنمر ليس من شيّم المصريين.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، أجرى السفير الصيني في القاهرة، لياو ليتشيانج، زيارة إلى المهندس الصيني الذي تعرض للتنمر، خلال مقر إقامته بأحد الفنادق الشهيرة في القاهرة الكبرى.

وحصلت "الوطن" على صورة من لقاء السفير الصيني، بالمهندس الذي يزور مصر حاليا ضمن وفد لشكرة استثمارية كبرى، إذ أكد مصدر مقرب منه أنّ ليتشيانج حرص على تقديم الدعم للمواطن الصيني ورفع روحه المعنوية بعد تعرضه للموقف الصعب.

وأضاف المصدر أنّ المهندس الصيني سي يونج خاي، في العقد الثالث من عمره، وحالته النفسية سيئة حاليا بسبب ما تعرض له، لذلك انتقل له السفير للشد من أزره ومحاولة تخفيف الأمر عليه، موضحا أنّ المواطن الصيني يرفض التواصل مع أي جهة إعلامية أو إجراء أي حوارات.

وفي الساعات الأخيرة من مساء أمس، زارت رشا محمد مرشدة سياحية ومديرة المركز المصري الصيني التجاري وعضو في جمعية الصداقة المصرية الصينية، بصحبة عدد من المواطنين المصريين، والإعلامية الصينية فيحاء وانغ، المهندس الصيني في مقر إقامته بالفندق الشهير لتقديم الاعتذار له ورد اعتباره.

"كان هدفي تصحيح الموقف، عشان لو حد من عائلته شاف فيديو أو صور التنمر يشوف كمان موقف الاعتذار لرد اعتباره وتحسين صورته".. كان ذلك هو الهدف الأول من زيارة المرشدة السياحية للشاب الصيني، إذ تأمل في تخفيف الأمر عنه ومساندته، لذلك حرصت على تقديم الاعتذار له نيابة عن الشعب المصري بأكمله، وإهدائه باقة من الورود.

أما الهدف الثاني من الزيارة، حسب ما قالت رشا لـ"الوطن"، إنّ "الناس تعرف إن اللي هيعمل كده مع صيني هيلاقي ألف مصري يتصدى لده ويمنعه، ومش كل واحد صيني هو كورونا، الفيروس عالمي وموجود حتى في مصر، ومش هنقبل بجرح مشاعر الآخرين وترك أثر سيئ عنهم"؟

ولتلك الأهداف النبيلة، استقبلهم المهندس الصيني بترحاب شديد في الفندق، رغم حزنه الكبير الذي جعله يفضل عدم مقابلة أحد خلال اليومين الماضيين، مضيفة: "في البداية الأمر صعب جدا وكان متضايق، بس بالعكس قابلنا حلو واتعامل معانا بطريقة لطيفة جدا، وقال إن المصريين كلهم مش كده وفيهم الحلو والوحش زي أي شعب".