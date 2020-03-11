عاجل.. القبض على السائق بطل واقعة "التنمر" بالشاب الصيني على الدائري

ألقت أجهزة الأمن في القاهرة بقيادة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، القبض على السائق الذي تنمر بمهندس صيني أعلى الطريق الدائري، بالقرب من المعادي، بعد تداول مقاطع فيديو تسجل واقعة التنمر على الشاب الآسيوي ، أعلى الطريق الدائري.

وأكدت أن السائق أكره الشاب الصيني على النزول من السيارة، وتركه يتوسل لأصحاب السيارات أن يركب معهم، وروى المتهم تفاصيل الواقعة لأجهزة الأمن، التي حررت محضرا بالواقعة وأحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وسادت حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد انتشار فيديو يظهر تعرض شاب آسيوي للتنمر والمضايقات وسط الطريق العام في القاهرة بسبب شكله الذي يوحي إلى مكان ظهور فيروس "كورونا".

ونشرت إعلامية صينية تدعى فيحاء وانج، مقطع فيديو في أثناء لقائها مع الشاب بصحبة فتاة مصرية، حيث قامتا بتقديم باقة من الزهور له والاعتذار منه نيابة عن الشعب المصري.

وقالت وانغ خلال الفيديو: "مساء الخير أصدقائي الأعزاء قبل قليل، التقيت مع الشاب الذي تعرض للتنمر بسبب كورونا وسط الطريق الدائري بالقاهرة، حيث عبر العديد من الأصدقاء المصريين عن اعتذارهم عما حدث".

وأضافت: "نحن إخوان في الإنسانية وكان هذا النوع من الظواهر نادرا، ندعو الجميع إلى الوقوف معا من أجل مكافحة الفيروس والحفظ من كل سوء وشر، وأتمنى له إقامة سعيدة بالسلامة والهدوء في مصر بلدي الثاني".