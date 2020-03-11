الجزائر تخطط لفرض جمارك 100% على واردات الحديد.. ومصدر: لا تأثير على مصر

تخطط الحكومة الجزائرية لفرض 100% رسوم جمركية على وارداتها من حديد التسليح لحماية الصناعة والإنتاج المحلي من المنافسة غير العادلة مع الواردات، في الوقت الذي قالت مصادر في سوق الحديد بمصر، إنَّ الأمر لا تأثير له على المصانع المصرية.

ونقلت مؤسسة "فاست ماركتس" المتخصصة في أبحاث ومعلومات الصلب، أن تلك الرسوم الجمركية سوف تستثنى منها المنتجات غير المُنتجة محلياً أو التي لها إتاحة محدودة، وفقا لما صرح به وزير التجارة الجزائري كامل رزيج للصحافة الجزائرية.

وتبلغ الرسوم الجمركية الحالية على واردات حديد التسليح في الجزائر 15% وفقاً لموقع منظمة التجارة العالمية، بينما هي 0% في مصر، ولكنها تخضع لرسوماً وقائية قدرها 25% تنخفض إلى 21% بعد شهر من الآن ثم إلى 17% في أبريل 2021 قبل أن تتلاشى تماماً في أبريل 2022 طبقاً لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 907 لعام 2019.

وقال مصدر بأحد مصانع الصلب المصرية، إن التحركات الجزائرية ليس لها تأثير على مصر أو المصانع المصرية بشكل عام، حيث لا يتم تصدير منتجات حديد تسليح إلي الجزائر، مبينا أن معظم الإنتاج المصري من الحديد يتم استهلاكه في السوق المحلية.

وأشار المصدر، لـ"الوطن"، إلى أن الجزائر تنتج ما يتراوح بين 4 - 5 ملايين طن، وهي الكمية التي تغطي احتياجات السوق الجزائرية، وبالتالي لم تعد بحاجة إلى الاستيراد من الخارج، وتسعى لإغلاق الباب أمام الواردات المغرقة التي تقول الجزائر إنها تضر بالصناعة المحلية لديها.