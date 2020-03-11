"مياه الجيزة والقاهرة: خففوا الاستهلاك.. وارد نقطع المياه عن بعض المناطق

قال وليد عابدين المستشار الإعلامي لشركة الصرف الصحى بالقاهرة والمتحدث الرسمى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، إنهم يعملون وفق خطط موضوعة مسبقا للتعامل مع الطقس السيئ، ويتم تعديلها باستمرار وفقا للحاجة، وتم انتشار عمال ومهندسين وكل قيادات الشركة الشركة على المحاور الرئيسية ومطالع ومنازل الكباري والأنفاق، موضحا أنه يجري تطهير شبكات الصرف والشنايش بشكل دوري.

وأضاف "عابدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، الذي تقدمه الإعلامية آية جمال الدين، أن هناك غرف للعمليات تعمل لمتابعة آخر المستجدات على الأرض، "معداتنا موجودة في الشارع دلوقتي خاصة مع توقعات بسقوط أمطار اليوم".

وتابع: "نناشد المواطنين تخفيض استخدامهم للمياه من دلوقتي لإنجاز المهمة اللي احنا داخلين عليها"، مؤكدا أنه من الوارد قطع المياه عن بعض المناطق لتخفيف على شبكة مياه الصرف وإيجاد مساحة لصرف مياه الأمطار، موضحا أنهم يعملون بالتعاون مع الأحياء وهيئة النظافة والحماية المدنية، مؤكدا أنه تم تدعيم أسطول شفط المياه بالشركات التابعة، كما تم إنشاء بالوعات لصرف مياه الأمطار على جنبات الطرق.