بمرتبات تبدأ من 3500 جنيه.. مبادرة مصر تعمل تعلن وظائف شاغرة للشباب

أعلنت مبادرة "مصر تعمل" لتوظيف الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة، عن وظائف شاغرة في شركة توزيع بمرتبات مجزية وتأمينات.

وتستعرض "الوطن"، تفاصيل الوظائف المعلن عنها وكيفية التقدم لها، وفق الصفحة الرسمية للمبادرة:

الوظائف المطلوبة

ـ مندوب مبيعات خارجي.

ـ مندوب مبيعات سائق (يحمل رخصة مهنية).

الشروط المطلوبة لمندوب مبيعات خارجي

ـ مؤهل عالي خريجين.

- للذكور فقط.

- الحد الأقصى للسن 32 عاما.

الحقوق والمميزات لوظيفة مندوب خارجي

ـ المرتب 3500 جنيها.

ـ عدد ساعات العمل 9 ساعات.

ـ تأمينات طبية.

ـ تأمين على الحياة.

تأمينات اجتماعية.

تفاصيل العمل لوظيفة مندوب خارجي

ـ مراجعة محتويات السيارة مع مسئولين المخازن قبل الخروج إلى الزيارات اليومية.

ـ الالتزام بممارسة العملية البيعية في المنطقة الجغرافية المحددة له.

ـ القيام بعرض وترويج منتجات الشركة في مواقع العميل بما يتفق مع سياسية الشركة.

ـ متابعة أمر الطلب من العميل وإدخاله على نظام البيع الخاص بالشركة.

الشروط المطلوبة لمندوب مبيعات سائق

ـ مؤهل عالي خريجين.

ـ ذكور فقط.

- رخصة مهنية.

- الحد الأقصى للسن 32 عاما.

الحقوق والمميزات لوظيفة مندوب سائق

- المرتب 4500 جنيها.

ـ عدد ساعات العمل 9 ساعات.

ـ تأمينات طبية.

ـ تأمين على الحياة.

تأمينات اجتماعية.

أماكن العمل

القاهرة والجيزة

تفاصيل العمل لوظيفة مندوب سائق

ـ استلام السيارة والتأكد من أن حالتها صالحة للسير.

ـ التوجه إلى المخازن لتحميل المنتجات، مراجعة محتويات السيارة مع مسئولين المخازن قبل الخروج إلى الزيارات اليومية مع المندوب.