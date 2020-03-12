لا يشترط خريجو تجارة.. وظائف شاغرة بالبنك الأهلي اليوناني

أعلن البنك الأهلي اليوناني عبر الموقع الرسمي الخاص به عن وظائف شاغرة في فروعه داخل مصر، ويستمر التقدم للوظائف المطروحة خلال فترة تواجدها على الموقع الإلكتروني، وتستعرض "الوطن" الوظائف المتاحة والشروط المطلوبة لكل منها وطريقة التقدم لها:

مشرفو سلامة وإدارة مخاطر

- أن يكون المتقدم للوظيفة لديه خبرة من 5 لـ7 سنوات في مجال الشركات.

- أن يكون لديه خبرة عام في مجال إدارة المخاطر.

مديرين أفرع

- أن يكون المتقدم للوظيفة قادرا على وضع خطة المبيعات اللازمة والمتابعة اليومية لأداء الموظفين.

- أن يكون قادرا على اتخاذ إجراءات تصحيحية لازمة لتحسين أداء الفرع وتحقيق الأهداف المحددة.

- أن يكون قادرا على العمل تحت ضغط.

رئيس قسم العمليات

- أن يكون لديه خبرة في الدرجة الوظيفي من سنة وحتى 3 سنوات.

- قادر على تطبيق سياسات البنك والإجراءات في جميع المعاملات.

موظف قسم خدمات التجزئة

- القدرة على تنسيق ودعم جميع منتجات البيع بالتجزئة.

- القدرة على المشاركة في تنفيذ حملات المبيعات.

- أن يكون لديه خبرة في المجال لا تقل عن 3 سنوات.

مدير الاسترداد

- أن يكون لديه خبرة في التعامل المبالغ المستردة من القروض والسلفيات.

- أن يكون الحد الأدنى من خبرة العمل في المجال 6 سنوات.

ويمكن التقدم للوظائف المتاحة من خلال الموقع الرسمي للبنك الأهلي اليوناني، أو من خلال زيارة أقرب فرع للبنك.