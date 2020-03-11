الإدارة المركزية بالري: ذروة الأمطار غدا تبدأ من 12 ظهرا لـ6 مساء

قال المهندس وليد حقيقي، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، إن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تبدأ من مساء اليوم، حيث تسقط الأمطار على بعض المناطق في الصحراء الغربية، وتمتد غدا لتشمل مناطق من غرب البلاد، مثل مطروح وحتى الدلتا والقاهرة وشمال الصعيد، موضحا أن غدا هو أشد يوم في الموجة.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة قناة "ON"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، أن ذروة الطقس السيئ غدا ستكون بدءا من 12 ظهرا وحتى 6 مساء، "الأمطار ممكن تصل لأرقام احنا مشوفنهاش في مصر بقالنا فترة كبيرة"، لافتا إلى أن الأمطار الغزيرة عندما تسقط على المناطق المتواجدة في البحر الأحمر وسيناء تتحول لسيول.

وأشار إلى أن الأمطار ستتواصل خلال يومي الجمعة والسبت على السواحل الشمالية ومطروح، وتكون خفيفة إلى متوسطة على القاهرة وشمال الصعيد، لافتا إلى أن استمرار سقوط الأمطار يؤدي لتشبع الأرض بالمياه وظهور برك من المياه، ما تشكل مشكلة، مؤكدا أنهم يستطيعون التنبؤ بالأمطار قبل سقوطها بخمسة أيام، ولا يمكن الجزم حاليا بتكرار هذه الموجة في الفترة المقبلة.