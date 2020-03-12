رعد وبرق وأمطار غزيرة تجتاح الدقهلية

هطلت أمطار غزير على محافظة الدقهلية اليوم، مصحوبة بالبرق، فيما تكررت أصوات الرعد بصورة مفزعة، وظهور السحب المنخفضة، مما تسبب في غرق الشوارع، وانحصار شديد لحركة المواطنين وحركة السيارات على الطرق الرئيسية والفرعية.

وغرقت شوارع القرى والمدن بمياه الأمطار وظهرت تراكمات في الأماكن المنخفضة، فيما ظهر البرق وأصوات الرعد في السماء بشكل متكرر.

وتوقفت حركة الصيد في بحيرة المنزلة تماما، وقرر الصيادون عدم الصيد إلا بعد استقرار حالة الطقس.

ووجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مديري المديريات بالتنسيق الكامل مع غرفة عمليات المحافظة وغرف عمليات المراكز والمدن لمواجهة تداعيات احتمال عدم استقرار الأحوال الجوية .

وشدد "مختار" على رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي المهندس خالد نصر رفع درجة الاستعدادات القصوى في جميع قطاعات الشركة وجاهزية كافة المعدات للدفع بها لسحب تجمعات الأمطار في حالة سقوط أمطار غزيرة وتشغيل غرف العمليات على مدار اليوم لمتابعة الموقف أول بأول بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة .

وأصدر المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ اليوم، تعليمات مشددة بضرورة تواجد مديري المناطق التابعة، والإدارات الفنية في محل عملهم، ورفع درجة الاستعداد القصوى، وجاهزية المعدات والمحطات، والنوبتجيات، وسيارات الكسح، بالإضافة إلى المراجعة المستمرة والتنسيق مع الوحدات المحلية ومجالس المدن، وذلك لحين انتهاء موجة الطقس، والإبلاغ بأي أحوال طارئة في حينه لإدارة الخط الساخن.