محافظ القاهرة: المواصلات والمخابز شغالة.. لكن الزموا منازلكم قدر الإمكان

قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إنه بمجرد إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية منذ 3 أيام عن حالة الطقس؛ تم رفع درجة الاستعداد، مع تفعيل غرف العمليات والتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية.

وأضاف عبدالعال، خلال حديثه مع كريم رجب، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أن شركة الصرف الصحي بدأت في نشر السيارات منذ صباح أمس، مبينًا أن هناك 75 "شفاط مياه" على مستوى القاهرة، و35 "بدال رفع مياه" جرى تخصيصها لمجابهة الطقس السيئ، مشيرا إلى أنه تم رفع جميع التجمعات للمياه الناتجة عن أمطار الأمس.

وتابع عبدالعال، أن الإدارة العامة للمرور ووزارة الداخلية لهما دورا كبيرا في تسهيل حركة المرور والقضاء على التكدسات، مشددا على أن جميع الأجهزة في تواصل على مدارالساعة للمتابعة أولا بأول.

واستكمل أنه حتى الآن لا توجد أي مشكلات سوى بعض مناطق التجمعات المائية التي جرى التخلص منها والتعامل معها عن طريق سيارات الشفط ورفع المياه.

وناشد عبدالعال، المواطنين بالإلتزام بالمنازل قدر الإمكان حتى تستطيع الأجهزة المعنية القيام بعملها، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وشدد عبدالعال على أن الأوضاع تسير بشكل طبيعي، تزامنا مع الاستعداد التام لمواجهة التغيرات الجوية والتعامل معها، مبينا هناك تنسيقا تاما بين أجهزة الدولة، وغرفة العمليات بها ممثلين من جميع الوزارات المعنية بهذه الأزمة.

واستكمل أن مرفق النقل العام يعمل بطاقته الكاملة اليوم، تحسبا لخدمة المواطنين في حال خروجهم، مشددا على أن هذا المرفق خدمي ويخدم شريحة كبيرة من المواطنين، مبينا أن جميع المخابز تعمل بطاقتها اليوم، مع متابعة وزارة التموين وغرفة العمليات لها، مجددا تأكيده أنه لا يوجد أي توقف للمخابز اليوم أو اليومين المقبلين.