بوجبة وسرير.. الكنيسة الخمسينية توقف أنشطتها وتتفرغ لاستقبال المشردين

"تعطيل كل الأنشطة بالكنيسة خميس وجمعة وتخصيص كل قدراتها لاستقبال الذين بلا مأوي"، بداية مبادرة طيبة أعلنت عنها "كنيسة الله الخمسينية" في منطقة عين شمس الشرقية، بفتح أبوابها للذين بلا مأوى في الشوراع نظرا لظروف الطقس السيئ دون التفرقة بين مسلم ومسيحي، وذلك بتجهيز استراحات وتحضير وجبات، بجانب توفير ملابس للفقراء، بحسب ما نشره القس سعيد عيد، على الجروب الخاص بالكنيسة.

يقول القس سعيد عيد لـ"الوطن"، "أول ما طرحت الفكرة كان فيه تجاوب من الشباب على الجروب، وبالفعل نزل العديد من الشباب من بيوتهم ليكونوا مستعدين للخدمة، وهناك أيضا من بدأ بتحضيرات توفير الطعام وغيرهم من الذين قرروا النزول بسيارتهم لتجميع الذين بلا مأوى من الشارع".

وأشار "عيد"، إلى أن الشباب تحمسوا خصوصا، وأنهم في يوم عطلة، وقسموا أنفسهم إلى 3 مجموعات الأولى نزلت الشوراع بسيارتهم الخاصة او استقلال "توك توك" للعثور على الذين ليس لهم مأوى والعودة بهم إلى مبنى الكنيسة، موضحا أن الأمر لا يحتاج إجراءات تأمينية فالموقف إنساني بحت.

أما المجموعة الثانية فهي المجموعة التي تعمل على تحضير الطعام للذين كانوا يواجهون العاصفة في الشوارع، موضحا أنه فتح شقته التي هي بجوار الكنيسة لاستخدام "المطبخ" وإعداد الوجبات والتحضير في "البوفية" الصغير في مكتبه بالكنيسة.

أما المجموعة الثالثة هي المسؤولة عن توزيع الملابس، وزيادة المراتب في قاعات الكنيسة وعدم الاكتفاء بالأسرة في الاستراحات لاستقبال الناس وقضاء يومين الطقس السيئ داخل الكنيسة.

وتابع أن المبادرة لا تهدف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إنما الفقراء، ولهذا خرج الشباب بسياراتهم الخاصة و"التوك توك" لمساعدة الناس الذين هم بلا مأوى واصطحابهم للكنيسة.

وتشهد مصر حالة من الطقس السيئ تمثلت في هطول أمطار غزيرة على جميع أنحاء الجمهورية، تصاحبها عاصفة رملية ورعد وبرق في بعض المناطق، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط كمية كبيرة من الأمطار أكبر من تلك التي تعرضت لها البلاد في أكتوبر الماضي.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مؤتمر صحفي أمس، إن المناطق الشمالية والجبلية ستكون الأمطار عليها أكثر شدة، موضحًا أن تلك الحالة طبيعية، حيث إننا في نهايات الشتاء، وتلك الفترة تتسم بتقلب الأحوال الجوية، موضحا أن تلك الحالة مشابهة لما حدث عام 1994.