 مترو الأنفاق يوقف حركة القطارات بالخط الاول من المرج الجديدة حتى الشهداء برمسيس

اعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق ، عن توقف حركة القطارات بالخط الاول من محطة المرج الجديدة حتى محطة الشهداء برمسيس واستمرار تشغيله من محطة حلوان حتى الشهداء برمسيس ، بسبب سوء وتقلب الأحوال الجوية حفاظا على سلامة المواطنين وسلامة القطارات .

واكدت الشركة فى بيان لها ان الحركة منتظمة بالخط الثانى والثالث تعمل بشكل طبيعى فى الاتجاهين .يأتى ذلك القرار حفاظآ على امن وسلامة المواطنين والقطارات ، نظرا لتجمع المياه بغزارة بمحطات السطحية بالخط الاول .مؤكدا انه سيتم اعادة تشغيل الحركة بالمحطات المتوقفة بالخط الاول بعد استقرار الاحوال الجوية .