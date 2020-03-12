المترو: حركة القطارات منتظمة والتأخيرات بسبب الأمطار

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عن سير حركة القطارات بالخطوط الثلاثة بصورة منتظمة، مشيرة إلى أن بعض التأخيرات تحدث بسبب تساقط الأمطار بغزارة، مشيرة إلى تخفيض سرعات القطارات في المحطات السطحية بسبب سوء الطقس.

وأكد أحمد عبدالهادي؛ المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، أن غرفة العمليات المركزية لم تسجل أي عطل بقطارات الخط الأول للمترو "المرج - حلوان"، وتحديدا بمحطة المعادي؛ مشيراً إلى أن الغرفة تتابع أولاً بأول سير حركة تشغيل القطارات؛ للتأكد من سيرها وعدم وجود أى معوقات تؤثر على حركة التشغيل؛ موضحاً أنه في حالة وجود عطل سيجري التعامل معه فوراً.

وقال عبدالهادي لـ "الوطن"؛ إن جميع القطارات تخضع لصيانات وكشف دورى قبل انطلاق الرحلات؛ للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين وحركة مسير القطارات؛ مؤكداً أنه جرى تجهيز 8 قطارات إضافية سيجري الدفع بها وقت الذروة والأزمات؛ بواقع 4 قطارات بالخط الأول؛ و4 قطارات بالخط الثاني؛ لافتاً إلى أن هناك قرارا بتخفيض السرعات وقت تساقط الأمطار الغزيرة.