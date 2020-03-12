النيابة تبدأ التحقيقات في حادث تصادم قطاري إمبابة

قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة بدأت التحقيق في حادث تصادم قطاري ركاب في منطقة روض الفرج، موضحة أن فريق من المحققين سيجرون معاينة لمكان الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية وسيتم سماع أقوال المصابين في المستشفيات التي نقلوا لها بعد الحادث.

ووقع تصادم بين قطاري ركاب بين منطقتي رمسيس وإمبابة بالقرب من منطقة روض الفرج، وتم إخطار نيابة شمال القاهرة الكلية لبدأ التحقيقات ومعاينة مكان التصادم وسماع أقوال الشهود والمصابين.

وكان حادث تصادم وقع بين قطاري ركاب رقمي 991 و989 والقادمين من الصعيد في اتجاه القاهرة بين محطتي إمبابة ورمسيس، حيث تصادم أحدهما في الآخر من الخلف.

وأعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إصابة 13 في الحادث حتى الآن، نافيا حدوث وفيات، مشيرا إلى أن الإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة "كدمات"، لافتا إلى أن الوزارة دفعت بـ17 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث.