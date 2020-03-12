الصحة: 17 مصابا في تصادم قطاري إمبابة.. "ربنا ستر الإصابات بسيطة"

أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن إصابة حادث تصادم قطاري روض الفرج بسيطة ومتوسطة وتتراوح ما بين جروح قطعية بسيطة وكدمات وسحجات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "أون إي"، أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفيات متفرقة مثل معهد ناصر، وشبرا العام ومستشفى السكة الحديد.

وتابع، أن عدد المصابين 17 شخصا نقلهم نحو 20 سيارة إسعاف، وحالتهم مستقرة، وخلال وقت قليل جدا سيخرجون من المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية.

وأتم: "ستر ربنا أن الإصابات بسيطة، وجميعها خفيفهة ومتوسطة مثل اضطراب بسيط في الوعي، وجرى عمل أشعة مقطعية وإسعافات أولية على المخ وسونار على البطن".