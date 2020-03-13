حظك اليوم الجمعة 13-3-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن إمراة برج الميزان بالدبلوماسية الشديدة، كما تستطيع أن تكسب ثقة الآخرين بسهولة، فهي ماهرة جدًا في امتصاص غضب شريك حياتها، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع فينوس بمنزلي المال وعليك اليوم أن تهتم بكل عمل تقوم به ولا تتسرع في قراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

اليوم كن مستعد للتعامل بلباقة مع الأهل والأحباب لتسعد بدعمهم لك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان بهاء سلطان، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أكتوبر.