سيول تضرب وادي الطيبة في أبوزنيمة بجنوب سيناء

تعرضت مدينة أبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء، لتساقط أمطار غزيرة منذ مساء اليوم الخميس، ما عرض بعض المناطق بها لسيول.

وقال محمد حسن رئيس مدينة أبوزنيمة، إن مياه الأمطار الشديدة التي تعرضت لها المدينة اليوم، تسببت في حدوث سيل شديد القوة في وادي "الطيبة"، بالقرب من قرية وادي تال، مشيرًا إلى أن السيل عبر الطريق الدولي الساحلي.

وأضاف رئيس المدينة، أن الطريق الدولي المار بنطاق المدينة مغلق منذ الصباح نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وهناك فريق عمل، يقوم بتوجيه السيول لمجراها الطبيعي، تمهيدًا لفتح الطريق.

وأوضح أن منطقة الحي الأول بالمدينة تعرضت لسيول، لكنها توجهت إلى بحيرة التخزين التي أنشئت ضمن أعمال حماية المدينة من السيول.

وأكد "حسن"، أن أربع سيارات خالفت التعليمات المرورية وحاولت استكمال رحلة سفرها، إلا أنها جُرفت في السيول، وجرى الدفع بالمعدات لإنقاذها، كما أن مياه الأمطار دخلت بعض البيوت القديمة وجاري شفطها.

وناشد رئيس المدينة المواطنين والمسافرين بعدم السفر، والالتزام بتعليمات المرور، وتوخي الحذر.