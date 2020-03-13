سقوط عامود إنارة وإزالة أفرع شجرة سقطت على أسلاك كهربائية بالمنيا

تابع الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائبا عن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مساء اليوم، عمليات سحب وإزالة آثار مياه الأمطار من الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية وكذلك عدد من الطرق بالمحافظة، عقب تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ.

كما تابع نائب المحافظ خلال جولته الميدانية، أعمال إزالة ورفع أحد أعمدة الإنارة بعد سقوطه، بالتنسيق مع الحماية المدنية، شركة الكهرباء، وإدارة المرور ومجلس مدينة المنيا، حيث تم إنهاء أعمال الإزالة وإعادة توصيل التيار الكهربائي مرة أخرى.

كما تابع نائب المحافظ أعمال قطع إحدى الأشجار بمنزل خاص عقب سقوطها بسبب الطقس السيئ، حتى لا تؤثر سلبيا على انتظام التيار الكهربائي بالمنطقة.

وكان المحافظ قد كلف نائبه بالمتابعة مع غرفة العمليات الرئيسية لكل الشكاوى والبلاغات التي ترد للغرفة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتنسيق مع جميع الجهات للتوجيه فورا والتعامل مع المشكلة وإزالة كل المعوقات.

ووجَّه نائب المحافظ، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي في استمرار أعمال شفط وسحب تجمعات الأمطار بكل نواحي المحافظة والطرق الرئيسية والفرعية، مشددا على المتابعة المستمرة على مدار الساعة.

وتستقبل غرفة عمليات المحافظة أي شكاوى من تجمعات مياه الأمطار أو حدوث حالات طارئة على الأرقام التالية: (2320001 & 2342200) الخط الساخن 114.