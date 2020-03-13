الذهب يتراجع 37 جنيها بداية تعاملاته اليوم

تراجعت أسعار الذهب بأسواق المال اليوم، تراجعا وصف بالقياسى بقيمة 31 جنيها اليوم الجمعة لتصبح حصيلة خسائرة خلال يومين 37 جنيها.

جاء هذا عقب سلسلة ارتفاعات متوالية للذهب هي الأقوى، إذ لامست الأوقية 1690 دولارًا بأعلى مستوى للمعدن الأصفر منذ 7 سنوات.

وتحرك سعر الذهب إلى مستويات قياسية الأيام الماضية، إلا أنه شهد تذبذب الارتفاع تارة والانخفاض تارة أخرى خلال الأسبوع الجارى وفي أسواق المال بيع عيار 24 بـ796 جنيهًا مقابل 827 جنيهًا أمس، وبيع عيار 21 بـ696جنيهًا.

وبلغ عيار 18 قيمة 597 جنيها فيما سجل الجنيه الذهب نحو5 آلاف و574 جنيها.