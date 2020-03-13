الأوقاف: 4 مساجد شهدت انهيارات بسبب مياه الأمطار (صور)

رصدت غرفة عمليات وزارة الأوقاف، برئاسة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بالوزارة، اليوم، لمتابعة المساجد في ظل سوء الأحوال الجوية، 4 انهيارات بالمساجد، حيث انهارت مأذنة مسجد مكة المكرمة بإدارة الكرنك مركز أبوتشت، في محافظة قنا.

وأوضحت مديرية أوقاف قنا، أن المسجد صدر له قرار ضم دعوي للوزارة منذ شهرين وحالة المسجد سليمه تمامًا وتقام فيه الشعائر ولا توجد أي خسائر بشرية.

وأبغلت غرفة عمليات مديرية أوقاف المنوفية، الغرفة المركزية بالوزارة، بأن سقف مسجد سيدي خميس بشبين الكوم، تأثر بالمطر ما أدى إلى رشح المياه على لوحة الكهرباء، ما أدى إلى إغلاقه اليوم، وإقامة صلاة الجمعة في دار الضيافة المجاورة للمسجد. كما شهدت المحافظة مشكلة أخرى المسجد الأحمدي، نتيجة رشح السقف بسبب الأمطار.

وأبلغت مديرية أوقاف سوهاج الوزارة، بسقوط منارة مسجد الفتح، نجع القنانشة بإدارة أوقاف العسيرات مديرية أوقاف سوهاج، على سطح المسجد، اليوم في الساعة 10 ونصف صباحًا.

وأوضحت المديرية أنه لم تحدث أي خسائر بشرية أو إصابات، وجرى إبلاغ الشرطة مجلس المدينة لاتخاذ اللازم، وجارٍ رفع الأنقاض حتى لا تحدث توابع أوضرر بالماره والجيران، لافتة إلى أن مساحة المسجد 200 متر.

وفي القاهرة، سقط جدار بمسجد بدر الدين الونائي الاثري، الذي يقع فى شارع المزاريب بحي السيدة نفيسة خلف مسجد "السيدة عائشة"، على فرن بجواره فهدم جزءا من الفرن، وقالت المديرية إنه جرى إبلاغ الأثار، والجهات المعينة لاتخاذ اللازم.

وأخطرت غرفة عمليات مديرية أوقاف البحر الأحمر برئاسة الدكتور كمال أبو سيف، الوزارة، بأنه تم تنفيذ التعليمات الخاصة بأداء خطبة وصلاة الجمعة من حيث الالتزام بالموضوع والتوقيت والأداء بالساحات الخارجية حسب المتوفر بالمساجد، وانقضت الجمعة دون أي مخالفات أو شكاوى.

من جانبه، قال الشيخ جابر طايع، لـ"لوطن"، إن الغرفة المركزية للوزارة لم ترصد أي مخالفات في مواعيد خطبة الجمعة التي أقرتها، وأن المساجد التزمت بمدتها من 10 إلى 15 دقيقة على مستوى الجمهورية.