حظك اليوم السبت 14-3-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يحرص عالم الفلك على تقديم التوقعات الخاصة بمواليد الأبراج، والتي تنقسم إلى 12 برجًا على دائرة الأبراج، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يدفعك لاكتشاف العالم وتجتهد من أجل المعرفة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تبدو أكثر رومانسية مع من تحب وترغب اليوم في إشاعة جو من الانسجام والتوافق.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الراقصة دينا، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك يوما مناسبا لمناقشة أمور مهنية أو مالية واستثمارية، والوقت مناسب للتخطيط وللتطور تدريجيا.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك، تتحسن مزاجيا وتنظم أفكارك وتعبر جيدا عن مشاعرك وترى الصورة أوضح.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان محمد ممدوح، ويوافق تاريخ ميلاده 9 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تدرس جيدا خطواتك إذا كنت مقدما على شراكة أو قرارات شرائية.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا انتبه اليوم لمشاعر شريك حياتك ولا تسخر منها.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يدفعك للاهتمام بواجباتك، واليوم تبدو مرنا ونشيطا وتقوم بتنظيم أفكارك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

المريخ في مواجهة برجك قد يجعلك تبالغ في طلب الاهتمام بك ويضع ذلك إجهادا على شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد فلوكس، ويوافق تاريخ ميلاده 22 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الشمس في منزلك الثامن تمدك بأفكار ممتازة وقد تتبنى اتجاها جديدا.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

رغم الخلافات؛ القمر في منزل الحب يجعلك تشع دفئا وتستطيع أن تكون محركا لكل ما يدور حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان الراحل عزت أبوعوف، ويوافق تاريخ ميلاده 21 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر معاكس ويضع عليك عبئا، خصّص وقتا لنفسك تتخفف فيه من المسئوليات.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تحافظ على اتزانك النفسي مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان حسين الجسمي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

اليوم تساعدك يقظتك على التوسع في مجالك وتستطيع أن تتخذ قرارات حكيمة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثالث يجعلك تكشف عن شخصية جذابة وتوطد علاقتك بالجميع.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة بشرى، ويوافق تاريخ ميلادها 5 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني وعليك اليوم ألا تتسرع وادرس جيدا خطواتك وحدد أولوياتك وإمكانياتك المادية.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

المريخ والمشتري بمنزل العلاقات يعدانك بلقاء أناس مخلصين وتفيدك معرفتهم فقط اعتن بأقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان سامو زين، ويوافق تاريخ ميلاده 10 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك اليوم مقنعا ويؤخذ رأيك في الاعتبار.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

اليوم يدعمك الفلك ويدفعك لإثارة الجنس الآخر وتبدو مغامرا في الحب ومبهرا.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شريهان، ويوافق تاريخ ميلادها 6 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في المنزل الثاني عشر، تجنب اليوم الزهو والأضواء ولا تعلن عن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

اليوم تميل لمراجعة نفسك وخبراتك وتتعلم من تجاربك الماضية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر بمنزل المشروعات يدعم أعمالك وتستطيع أن تجد حلا مَهمَا واجهت من مشاكل.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم الخلافات؛ الوقت مناسب لقضاء أوقات حلوة مع الأصدقاء، ولا ترفض اليوم نصائح أو دعم المخلصين.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان الراحل سعيد عبدالغني، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس، احذر المكائد واهتم بحماية نفسك وتجنب المخاطر.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق ويضعك ذلك تحت ضغط عصبي، حاول ألا تفقد أعصابك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.