نشرة أخبار الطقس السيئ: فرق إغاثة لدعم "15 مايو".. وأزمة مساجد وكهرباء

تشهد البلاد موجة شديدة من الطقس السيئ، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، يتوقع الخبراء أن بداية من يوم السبت تقل حدة موجة الطقس السيئ؛ حيث يبدأ تحسن الأحوال الجوية، على أن تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية مع يوم الأحد، وتنعدم فرص الأمطار ونشاط الرياح، بحسب ما أكده الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، موضحا أنه حتى نهاية الشتاء سيظل هناك احتمالية حدوث تقلبات جوية.

وتستعرض "الوطن" آخر تطورات حالة الطقس التي تضرب مصر حاليًا، في المحافظات والمدن المختلفة كالتالي:

فرق إغاثة حكومية تدعم متضرري "زرايب 15 مايو"

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، التنسيق مع المختصين بوزارة التضامن الاجتماعي لتوجيه فريق إغاثة لحصر وتقديم كافة سبل الدعم من الوزارة ومديريتها في محافظة القاهرة.

وقال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إنه تم تكليف لجان الإغاثة بـ"المديرية"، وإدارة 15 مايو، الإدارات المجاورة لها بحلوان والمعادي والبساتين، بتقديم كل أوجه الدعم المادي والعيني لأسر المنكوبين من المديرية والمجتمع المدني، مضيفا أنه تم فتح جميع الأدوار الخمسة بالكنيسة المتواجدة في "15 مايو" للإيواء، أما المياه فإن الحي المختص سيعمل على شفطها.

صرف إعانات لأسر المتوفين بحلوان و15 مايو

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صرف إعانات عاجلة لأسر المتوفين جرّاء سقوط أجزاء من منازلهم عليهم بحلوان و15 مايو نتيجة الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها القاهرة وتقديم الرعاية الكاملة لهم.

ارتفاع عدد ضحايا "زرايب 15 مايو" لـ8 أشخاص

وصل عدد ضحايا الطقس السيئ في منطقة الزرايب بمدينة 15 مايو بالقاهرة، إلى 8 أشخاص، بحسب مصدر أمني.

وأضاف المصدر، أن عدد الضحايا قابل للزيادة، لافتا إلى أن مسؤولي محافظة القاهرة توجهوا إلى منطقة الزرايب لمطالبة الأهالي بإخلاء المكان ولكنهم رفضوا خوفا من عدم عودتهم إلى منازلهم مرة أخرى.

ولفت إلى أن المنطقة يوجد بها مجرى للسيول، ولكنه انهار أمس بفعل شدة الأمطار.

فرق التدخل السريع تنقذ 323 مشردا من الطقس السيئ

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن فريق التدخل السريع بالوزارة والمحافظات تعاملوا أمس في ظل موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد، مع 323 حالة من المشردين، منهم 314 مسنا، جرى نقل 12 منهم إلى دور الرعاية.

وأشارت إلى أنه جرى التعامل مع 9 أطفال من مفتقدي الرعاية، جرى إيداعهم بالدور الرعاية، لافتا إلى أن الفريق وزع 227 بطانية و304 وجبات ساخنة، مشيدة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

سيول شديدة تضرب أبو زنيمة

قال محمد حسن رئيس مدينة أبوزنيمة، إن المدينة تعرضت لسيول شديدة في أودية الطيبة وغرندل ووسيط ومنطقة الحي الأول بالمدينة.

أكد رئيس المدينة أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى، والتواصل مع جميع القطاعات المعنية، وتشكل فرق لمتابعة الأوضاع ومحاولة السيطرة على الوضع خصوصًا أن السيول شديدة القوة.

قطع الكهرباء عن بعض قرى كفر الشيخ

تعرضت بعض قرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، لانقطاع التيار الكهربائي، بسبب سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح وسقوط الأمطار، حيث تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالديوان العام للمحافظة، شكاوى من بعض المواطنين والمسؤولين، حيث انقطع التيار الكهربائي بقرى "الخادمية ودقميرة" التابعتين لمركز كفر الشيخ.

كما انقطع التيار الكهربائي عن عددا من قرى دسوق وبلطيم، وسقط سلك كهربائي بقرية محلة مالك التابعة لمركز ومدينة دسوق.

انهيار سقف مخزن سلع تموينية في الدقهلية

انهار سقف مخزن للسلع التموينية المدعمة نتيجة سوء الأحوال الجوية في قرية "برهمتوش" مركز السنبلاوين، ما تسبب في تلف كميات منها.

الرياح تتسبب في قطع سلك ضغط عالي بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن قرى ومراكز المحافظة شهدت اليوم الجمعة، هبوب رياح شديدة صاحبها سقوط أمطار متوسطة على أغلب الأنحاء مما أدى إلى قطع سلك كهرباء ضغط عالي بمنطقة زرزارة بحي غرب أسيوط وانقطاع الكهرباء بالمنطقة لحين إنهاء عملية الإصلاح، كما شهدت أغلب قرى ومراكز المحافظة انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعتين كإجراء احترازي خوفا على حياة المواطنين لحين جفاف الأسطح وشفط تجمعات المياه وتكثيف حملات شفط المياه من الشوارع وأماكن التجمعات بالميادين وأسفل الأنفاق والكباري بالتنسيق مع الأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

المساجد في أزمة

كشفت مصادر بوزارة الأوقاف، عن تعرض عدد من المساجد للأذى جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت أمس على مصر.

وأضافت أن مسجد سيدي أحمد البدوي به تساقط للمياه من داخل الكاميرا الخرسانية الموجودة بمنتصف المسجد، مشيرا إلى أن مياه الأمطار أحدثت أزمة في سقف مسجد سيدي خميس بشبين الكوم بالمنوفية، ما أدى إلى تأثر لوحة الكهرباء، وسيجري إغلاقه في صلاة الجمعة، بالإضافة إلى وجود رشح للمياه بسقف المسجد الأحمدي.

وبحسب المصادر، فأن مأذنة مسجد مكة المكرمة بإدارة الكرنك انهارت، مشيرا إلى أن حالة المسجد سليمة، وتقام فيه الشعائر ولا توجد أي خسائر بشرية.

استقرار حالة الطقس في أسوان

تشهد محافظة أسوان اليوم الجمعة، حالة من الاستقرار في حالة الطقس بعد ليلة شهدت المحافظة فيها العاصفة الترابية، وسطعت أشعة الشمس صباح اليوم، على المحافظة واستأنفت حركة الملاحة الجوية بمطار أسوان الدولي والنهرية للفنادق السياحية العائمة بين أسوان والأقصر وكذلك المراكب النيلية، بالإضافة إلى عودة الحركة المرورية لطبيعتها على الطرق السريعة والصحراوية من وإلى المحافظة.