رغم التقلبات الجويه السيئة.. انتظام حركة الإقلاع والهبوط بمطار القاهرة

شهدت حركة الملاحة الجوية بمطار القاهرة الدولي، اليوم، انتظاما في حركة إقلاع وهبوط الطائرات، رغم سوء الأحوال الجوية، من سقوط الأمطار ونشاط الرياح.

وأكدت مصادر ملاحية بالمطار، أن عمليات الإقلاع والهبوط بالمطار منتظمة، ولا توجد أي تأثيرات على الحركة الملاحية حتى ساعة تاريخه، مشيرة إلى أن مستوى الرؤية فوق المطار يسمح بإقلاع وهبوط الطائرات دون وجود أي مشكلات تؤثر على الحركة.

وأضافت المصادر، أن سوء الطقس لم يؤثر على حركة الطيران حتى الآن، ولا يوجد تأخر فى إقلاع الرحلات أو وصولها ولم يحدث أى تحويلات إلى مطارات أخرى بديلة سواء من مطار القاهرة إلى المطارات الأخرى أو العكس، موضحة أن التأثير الكبير على الحركة الجوية يكون عند عدم اتضاح الرؤية بالنسبة لقائد الطائرة، أما بالنسبة لسقوط الأمطار لا يسبب أي معوقات بالنسبة لحركة الطيران.

كان الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، أكد أن المطارات المصرية ستعمل وفق الإجراءات المقررة خلال موجة الطقس السيئ المتوقعة خلال الساعات القليلة المقبلة، موضحا أن الأولوية الأولى ستكون للأمن والسلامة، مؤكدا أن المطارات المصرية مجهزة للتعامل مع الأمطار، ولكن حال عدم وجود وضوح في الرؤية بسبب الأمطار سيتم تفعيل إجراءات الأمن والسلامة.

وكان الوزير، أشار خلال تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إلى أنه حال وجود مجال يتيح الهبوط في مطارات أخرى قريبة قد يتم توجيه الطائرات إليها.

وكانت الشركة الوطنية القابضة، مصر للطيران، أعلنت أنه في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بمصر، بشأن تقلب ظروف الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة، تُهيب الشركة بعملائها المسافرين من مطارات جمهورية مصر العربية خلال هذه الفترة، ضرورة الوصول إلى المطارات قبل مواعيد رحلاتهم الدولية بما لا يقل عن 4 ساعات ورحلاتهم الداخلية بما لا يقل عن 3 ساعات.

وكان باسم عبدالكريم المستشار الإعلامى لوزارة لطيران المدنى، نفى صحة ما تم تداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول إغلاق المجال الجوي لمطار القاهرة الدولي، وتحويل بعض الرحلات الجوية إلى مطارى شرم الشيخ والغردقة بسبب سوء الأحوال الجوية مساء أمس، مضيفاً أن الحركة الجوية بمطار القاهرة تسير بشكل منتظم ولا يوجد أى تعليق للرحلات الجوية، ويقدم المطار خدماته للمسافرين بشكل متكامل، مشدداً على ضرورة تحرى الدقة وعدم نشر أخبار أو معلومات غير صحيحة تتسبب فى إثارة الرأى العام والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن ديوان عام الوزارة.