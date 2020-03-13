وزير الكهرباء: فرق الطوارئ تبذل مجهودات ضخمة لإعادة التيار

زار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بعض مراكز التحكم، ليتابع الموقف بنفسه، وأكد الوزير أن جميع العاملين وفرق الطوارئ تبذل مجهودات ضخمة لإعادة التيار الكهربي.

وشدد على استمرار هذه المجهودات لحين عودة التغذية الكهربية لكل الأماكن في أسرع ما يمكن، وأنه يتابع وجميع القيادات بقطاع الكهرباء الموقف على كل المستويات حتى يتم عودة التيار الكهربي لكل المناطق.

وأعلنت وزارة الكهرباء في بيان، أنه بسبب سوء الأحوال الجوية وغزارة هطول الأمطار الشديد التي تعرضت لها الجمهورية، أدى ذلك إلى غمر بعض المهمات الكهربية بالمياه ما تسبب في انقطاع التغذية الكهربية عن بعض الأماكن وعدم إمكانية توصيل التيار الكهربي أحياناً بما يمثل خطورة لحين رفع هذه المياه، وتقوم حالياً فرق الطوارئ على مستوى شركات التوزيع بالجمهورية بالعمل المستمر لكسح المياه وعمل اللازم نحو إعادة التوصيل الكهربي لكل المناطق المتأثرة.