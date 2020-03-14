رغم التقلبات الجوية.. العاملون بمهبط المطار يواصلون تنظيم حركة الملاحة

واصل العاملون بمهبط مطار القاهرة الدولي، تنظيم حركة الملاحة الجوية، التي شهدت انتظاما في حركة إقلاع وهبوط الطائرات، على مدار اليوم، رغم سوء الأحوال الجوية، من سقوط الأمطار ونشاط الرياح.

وأكدت مصادر ملاحية بالمطار، أن عمليات الإقلاع والهبوط بالمطار منتظمة، ولا توجد أي تأثيرات على الحركة الملاحية حتى ساعة تاريخه، مشيرة إلى أن مستوى الرؤية فوق المطار، يسمح بإقلاع وهبوط الطائرات، دون وجود أي مشكلات تؤثر على الحركة.

وأضافت المصادر، أن سوء الطقس لم يؤثر على حركة الطيران حتى الآن، ولا يوجد تأخر فى إقلاع الرحلات أو وصولها، ولم يحدث أى تحويلات إلى مطارات أخرى بديلة، سواء من مطار القاهرة إلى المطارات الأخرى أو العكس، موضحة أن التأثير الكبير على الحركة الجوية، يكون عند عدم اتضاح الرؤية بالنسبة لقائد الطائرة، أما بالنسبة لسقوط الأمطار، لا يسبب أي معوقات بالنسبة لحركة الطيران.

كانت الشركة الوطنية القابضه مصر للطيران، أعلنت أنه في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بمصر، بشأن تقلب ظروف الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة، تُهيب الشركة بعملائها المسافرين من مطارات جمهورية مصر العربية خلال هذه الفترة، ضرورة الوصول إلى المطارات قبل مواعيد رحلاتهم الدولية بما لا يقل عن 4 ساعات ورحلاتهم الداخلية بما لا يقل عن 3 ساعات.

وكان الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، اطمأن على الحالة الصحية لعدد من العاملين بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، وذلك عقب تعرضهم لحادث عمل على أرض المهبط، خلال موجة الطقس السيئ، الذي تشهدها البلاد منذ الساعات الأولى من صباح الخميس.

وذلك أثناء تواجد موظفي الخدمات الأرضية بأرض المهبط، للقيام بمهامهم في ظل الأحوال الجوية السيئة التي تشهدها البلاد على مدار ساعات اليوم الجمعة، تسببت الرياح الشديدة بمطار القاهرة فى سقوط أحد دواليب العفش، على "محمود مصطفى عويس"، و"كريم عنيمي" العاملين بقطاع التشغيل بالشركة.

وأشارت إلى إنه لحرص العاملين، على ألا تتسبب الرياح فى اصطدام أى من هذه الدواليب بالطائرة، أثناء تقديم الخدمه لها، ما تسبب فى سقوط أحد هذه الدواليب، على أحدهما وعندما حاول الآخر مساعدته سقط عليه هو الآخر، ما تسبب في إصابة الأول، بتمزق فى عضلات الظهر، والأخير بإصابات طفيفة، وجرى نقلهما إلى المستشفى.