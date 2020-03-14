الآثار: قصر البارون لم يتاثر بسوء الأحوال الجوية

تفقد العميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الهندسية والمشرف العام على مشروع تطوير القاهرة التاريخية، قصر البارون امبان بحي مصر الجديدة.

وأوضح سمير أن مبنى القصر لم يتاثر بأية أضرار بسبب سوء الأحوال الجوية وذلك لوجود مصارف المطر أعلى سطح القصر بشكل يسمح بتصريف مياه المطر مباشرة دون إحداث أيه أضرار للمبني وعدم تراكم المياه بالموقع العام لوجود مصارف للأمطار موزعة بأسلوب هندسي وربطها بشبكة صرف المطر بالمنطقة.

كما تفقد العميد هشام سمير، برفقة العميد هانى ممدوح مساعد الوزير للشؤون المالية، والدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، شارع المعز والآثار الموجودة به والجهود التي بذلت لإزالة وشفط المياه التي تراكمت، وقد جرى زيارة مجموعة السلطان قلاوون ومتحف النسيج المصري ومقعد الأمير ماماي السيفي وقاعة محب الدين حيث جرى استعراض الجهود المبذولة مع محافظة القاهرة وحي وسط القاهرة ووزارة الداخلية وإدارة الصرف الصحي.

كما تفقد السيد أحمد عبيد مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الفنية منطقة آثار دهشور وميت رهينة الآثرية، وعملية نزح وشفط المياه المتراكمة بالمنطقة.