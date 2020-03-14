انهيارات ووفيات وحوادث طرق.. حصيلة خسائر 48 ساعة طقس سيئ

تشهد البلاد منذ الساعات الأخيرة من يوم الأربعاء الماضي، موجة من سوء الأحوال الجوية، نتجت عنها هطول الأمطار بغزارة، على أغلب محافظات الجمهورية، وهو ما يستمر حتى الآن، في عدد من المحافظات.

تقلبات الجو والأمطار الغزيرة التي يشهدها المواطنون على اختلاف إقامتهم بعدد من المحافظات المختلفة، نتج عنها عدد من الخسائر البشرية بالإضافة إلى خسائر على مستوى المباني والمنشئات.

ويستعرض "الوطن"، حصيلة الخسائر التي نتجت عن سوء الأحوال الجوية، خلال الأيام القليلة الماضية:

مصرع 4 صعقا بالكهرباء خلال الأمطار بالدقهلية

لقيت أم وطفلها في الدقهلية مصرعهما صعقا بالكهرباء، أمس الجمعة، في "عزبة أبو العنين"، بسبب ماس كهربائي من ماتور المياه بسبب الأمطار.

وارتفع بذلك عدد ضحايا الصعق بالمحافظة، خلال اليوم الثاني، من موجة الطقس السيئ، إلى 4 أشخاص بعد مصرع شاب في قرية ميت يعيش بميت غمر، وسيدة بقرية بطرة مركز طلخا.

الشاب المتوفى يقطن في قرية، "ميت يعيش" التابعة لمركز ميت غمر، ويدعى مينا عادل ميخائيل، عامل بشركة في العاشر من رمضان، حيث توفى نتيجة ماس كهربائي، من أحد البوابات الحديدية لبيت مهجور ومغلق، نتيجة للأمطار حدوث ماس في شدة الكهرباء، وأثناء مروره بالشارع سند بيده علي البوابة، فصعقه التيار ومات على الفور.

وفي قرية، "بطره" مركز طلخا، لقيت سيدة مصرعها، تدعى، فاطمة محمد البحيري، 60 سنة، ربة منزل، بسبب إصابتها بماس كهربائي داخل غرفة مخصصة لتربية الطيور.

هبوط بـ"صحراوي المنيا" بسبب مياه الأمطار

جرفت تجمعات مياه الأمطار الغزيرة، الطريق الصحراوي الشرقي في المنيا، تحديدا عند الكيلو 174 في إتجاه محافظة بني سويف، أقصي شمال شرقي المحافظة.

وتسبب ذلك في حدوث هبوط أرضي، وإنهيار وقطع عرضي لمسافة طويلة، الأمر الذي شل حركة السير بشكل تام، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

انهيار غرفة كنيسة ومنزل بالقليوبية

تسببت موجة الطقس السيئ، التي تعرضت لها محافظة القليوبية، خلال 48 ساعة الماضية، في حدوث انهيار بحجرة تتبع كنيسة "عبدالسيد نوار"، التابعة للوحدة المحلية بكفر تصفا، بمركز كفر شكر، كما تسببت الأمطار في انهيار جزء من منزل بالطوب اللبن، بقرية كفر رجب، التابعة للمدينة دون خسائر في الأرواح.

فيما تمكنت أجهزة المحافظة، من رفع جميع الأشجار التي سقطت في الطرق العامة بشوارع جمال عبدالناصر، المنشية الجديدة بجوار شركة الكهرباء، والخمسين بيجام، ومدرسة منطي الإعدادية بنات، وسور المترو بنطاق حي غرب شبرا الخيمة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمحافظة، إخطارا بسقوط جزء من كنيسة وجزء آخر من منزل بكفر شكر، حيث انتقل الرائد إسماعيل خطاب رئيس المباحث، وتبين حدوث انهيار بحجرة تتبع كنيسة "عبدالسيد نوار" التابعة للوحدة المحلية بكفر تصفا بكفر شكر وكذلك انهيار جزء من منزل بالطوب اللبن بقرية كفر رجب التابعة للمدينة، وتم إخلاء المكانين دون خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بكورنيش الإسكندرية

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم بين ميكروباص وملاكي بطريق كورنيش الإسكندرية، أمس، بسبب موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة.

وتبين من الفحص، تصادم سيارة أجرة "ميكروباص" وأخرى ملاكي بجوار نفق كامب شيزار بطريق الكورنيش، اتجاه محطة الرمل، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص.

انهيار 4 مساجد بسبب الأمطار

رصدت غرفة عمليات وزارة الأوقاف، برئاسة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بالوزارة، أمس، لمتابعة المساجد في ظل سوء الأحوال الجوية، 4 انهيارات بالمساجد، حيث انهارت مأذنة مسجد مكة المكرمة بإدارة الكرنك مركز أبوتشت، في محافظة قنا.

وأبغلت غرفة عمليات مديرية أوقاف المنوفية، الغرفة المركزية بالوزارة، بأن سقف مسجد سيدي خميس بشبين الكوم، تأثر بالمطر، ما أدى إلى رشح المياه على لوحة الكهرباء، ما أدى إلى إغلاقه اليوم، وإقامة صلاة الجمعة في دار الضيافة المجاورة للمسجد.

كما شهدت المحافظة، مشكلة أخرى المسجد الأحمدي، نتيجة رشح السقف بسبب الأمطار.

وأبلغت مديرية أوقاف سوهاج الوزارة، بسقوط منارة مسجد الفتح، نجع القنانشة بإدارة أوقاف العسيرات مديرية أوقاف سوهاج، على سطح المسجد، اليوم في الساعة 10 ونصف صباحًا.

وفي القاهرة، سقط جدار بمسجد بدر الدين الونائي الاثري، الذي يقع فى شارع المزاريب بحي السيدة نفيسة خلف مسجد "السيدة عائشة"، على فرن بجواره فهدم جزءً من الفرن، وقالت المديرية إنه جرى إبلاغ الأثار، والجهات المعينة لاتخاذ اللازم.

إصابة اثنين في انهيار بلكونة ومنزل بطنطا

أصيب شخص وربة منزل في انهيار بلكونة بمدينة طنطا، والطابق الثاني في أحد المنازل بقرية دفرة، التابعة لمركز طنطا.

تلقت غرفة عمليات المحافظة، بلاغا بانهيار بلكونة أحد المنازل القديمة بسبب مياه الأمطار في شارع سعيد بمدينة طنطا، ما أدى إلى إصابة أحد المارة، ونقل إلى المستشفى، وأبلغت رئاسة حي ثان طنطا لاتخاذ اللازم.

كما تلقت بلاغا بانهيار الطابق الثاني من منزل ملك المواطن السيد الرفاعي، بقرية دفرة مركز طنطا، وإصابة زوجته ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتبين أن المنزل مكون من طابقين من الطوب الأحمر.

إصابة شخص في انهيار جزئي لمنزل في بورسعيد

أصيب شخص مساء الخميس، نتيجة انهيار جزئي لمنزل خشبي في حي العرب ببورسعيد بسبب الأمطار الغزيرة والطقس السيئ، الذي تشهده المحافظة.

تبين من تحريات رجال البحث الجنائي ببورسعيد، أن سلم المنزل بشارع عدلى، سقط على المصاب خلال تواجده أسفله، وتم على الفور استدعاء سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى المنطقة، وإحاطة المنزل بكردون أمني لمنع سير المارة بجواره، وتم تحرير محضر وتجرى النيابة العامة استكمال التحقيقات.

اشتعال محول كهرباء في المحلة

شهدت منطقة ميدان بسيسة في مدينة المحلة الكبرى بالغربية، الخميس، انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق سكنية بسبب هطول الأمطار الغزيرة، ما أدى إلى اشتعال النيران في أحد محولات الكهرباء بشكل مفاجئ، ما أثار حفيظة المواطنين خشية تعرض حياة أطفالهم وذويهم للموت صعقا.

وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد حسام الخشن مأمور قسم أول شرطة المحلة بورود بلاغ من شرطة النجدة من أهالي منطقة ميدان بسيسة بدائرة القسم، بغرق الشوارع بسبب مياه الأمطار، وحدوث ماس كهربائي، تسبب في اشتعال أحد محولات الكهرباء بشكل مفاجئ.