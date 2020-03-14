تضامن الإسكندرية تساعد أسرتين بعد انهيار عقارهما

توجه فريق الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي في الإسكندرية اليوم السبت، لتفقد موقع انهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق بمنطقة كرموز شرقا، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

تلقت غرفة عمليات مديرية التضامن الاجتماعي، بلاغا يفيد بانهيار جزئي لعقار مكون من ثلاثة طوابق، وانتقل فريق الإغاثة إلى موقع البلاغ، حيث تبين من المعاينة أن العقار يقطن به أسرتان، ولم يسفر سقوط المنزل عن وقوع مصابين أو وفيات، حيث تمكنوا من النزول من العقار قبل انهياره.

وتمكن فريق الإنقاذ من تقديم مساعدات مالية وعينية مقدمة من المجتمع المدني، حيث قدمت مواد إغاثة وملابس وبطاطين وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

ورفض سكان العقار المنكوب الإيواء العاجل التابع للتضامن الاجتماعي، الذي جرى توفيره لهم بدل التواجد في الشارع، كما أنه من المقرر متابعتهم يوميا من قبل فريق الإغاثة بمساعدات مالية لحين استقرار أوضاعهم.

وتعرضت مدينة الإسكندرية، أمس لطقس سيئ وسيول تسببت في غرق عدد كبير من الشوارع.