صور.. سيول تجتاح طريق رأس غارب الزعفرانة وتغلق الطريق

اجتاحت السيول في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، طريق رأس غارب الزعفرانة مما أدى إلى قطع الطريق بمنطقة الكيلو 50 شمال مدينة رأس غارب.

وأغلقت إدارة مرور البحر الأحمر، الطريق لحين الانتهاء من عملية رفع المياه وتحويل مجراها عن الطريق، وحسب مصدر بالمرور فأنه يجرى عمل تحويلات للطريق بعيدا عن مجرى المياه، وذلك لتسير حركة السيارات الواقفة على الطريق، كما جرى غلق كمين رأس غارب الشمالي لحين الانتهاء من إصلاح الطريق.

وقال اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة رأس غارب في تصريح خاص لـ"الوطن"، إنه جرى قطع الطريق بسبب السيول في الكيلو 50، وجاري إصلاح الطريق بالتنسيق مع هيئة الطرق والكباري، مؤكدا أنه لا توجد خسائر في الأرواح.

وأضاف محمد جمال عبدالقادر رئيس أمانة حزب المصريين برأس غارب، أن إدارة الأوقاف استجابت لمناشدته بفتح مسجد المدينة المنورة بعمارات الكمين، وذلك للمواطنين المسافرين المرابطين على كمين رأس غارب الشمالي لضيافتهم لحين انتهاء المسؤولين من إعادة فتح الطريق.