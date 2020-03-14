انتظام الحركة المرورية بالقليوبية بعد رفع آثار مياه الأمطار

واصلت الإدارة العامة لمرور القليوبية جهودها لرفع آثار الأمطار على الطريق الزراعي ومناطق التكدس المروري في قلما ومطالع ومنازل الطريق الدائري وقليوب.

وأكد اللواء إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية على سلامة الطريق الزراعي من جراء هطول الأمطار وقال إن سيارات شفط المياه تتركز على مطالع الدائري من الزراعي وكذا نفق المؤسسة، أنه تم تكثيف الخدمات المرورية في منطقي قلما حرصا سلامة المسافرين غدا إلى أعمالهم بعد تحسن الطقس مطالب السائقين بتوخي الحذر.

وتفقد "مرزوق" يرافقه أوناش الإدارة العامة للمرور نفق المؤسسة وقامت بسحب إحدى السيارات التي تعطلت فجأة وسط الطريق، وقال إن سيارات الإغاثة ستظل متمركزة في أمكان التكدس لتسهيل وتسيير الحركة المرورية على الطرق وتواجد الأقوال الأمنية والدراجات البخارية والتنسيق مع إدارات المرور المختصة على الطريق الزراعي والدفع بالخدمات والسيارات والأوناش.

وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

وواصلت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أعمال شفط ورفع مياه الأمطار بأماكن التجمعات والطريق السريع بنطاق مدينه قها وقامت المهندسة أمل فوزيه مجاهد رئيس الوحدة المحلية لمدينة قها بالمتابعة الميدانية لأعمال شفط وتصريف مياه الأمطار من جميع الأماكن وذلك بمعدات الوحدة ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي فرع قها وذلك لرفع آثار الأمطار على طريق مصر إسكندرية الزراعي وجار شفط مياه الأمطار من جميع الأماكن .