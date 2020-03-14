الكنيسة تنعى ضحايا "زرايب 15 مايو"

نعت إيبارشية حلوان للأقباط الأرثوذكس برئاسة الأنبا بسنتي أسقف الإيبارشية، ضحايا سوء الأحوال الجوية بمنطقة زرايب 15 مايو، والبالغ عددهم 10 أشخاص من قاطني المنطقة.

وأشارت الإيبارشية إلى أنه أقيمت الصلاة على الضحايا من الأقباط وعددهم 6 بكنيسة مارمرقس والأنبا شنودة بمدينة 15 مايو، حيث ترأس الجنازة الأنبا بسنتي.

وقالت الإيبارشية في بيان لها، إن الأنبا بسنتي يتابع الوضع في المنطقة لحظة بلحظة مع القمص ميخائيل جرجس وكيل المطرانية المتواجد في المنطقة، والتي زارتها وزيرة التضامن الاجتماعي، وأمرت بصرف 5 آلاف جنيه كتعويض لكل أسرة متضررة بصفة مبدئية، وكذلك أرسلت قوافل إغاثة فورية لأهالي المنطقة، وأنه جاري العمل على توفير مساكن للإيواء من قبل وزارة التضامن.