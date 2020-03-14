تضامن الإسكندرية: إنقاذ 25 متشردا و20 طفلا بلا مأوى أثناء الطقس السيئ

تمكنت مديرية التضامن الاجتماعي في الإسكندرية، من إنقاذ 25 متشردا، و20 طفلا بلا مأوى من مختلف شوارع المدينة، وذلك على مدار ثلاثة أيام الماضية في سوء الأحوال الجوية التي شهدتها المدينة الساحلية.

وتلقت غرفة عمليات مديرية التضامن الاجتماعي في المحافظة، عددا من البلاغات لإنقاذ المتشردين والأطفال بلا مأوى بسبب موجة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة.

وأوضحت المديرية أنه من خلال خطة عمل لخطوط سير ثلاث من الوحدات المتنقلة لنقل الأطفال والمشردين الكبار إلى دور الرعاية المختلفة، فقد تلقت غرفة عمليات المديرية بلاغات بوجود أطفال بلا مأوى بالشارع في مناطق مختلفة، وعلى الفور كلفت المديرية الوحدات المتنقلة بسرعة التحرك وعمل التدخلات اللازمة ووضعهم بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة لتقديم مختلف أوجه الرعاية لهم.

كما تلقت أيضا بلاغات بوجود مشردين في الشارع تم نقلهم لدور الرعاية أيضا، وأكدت المديرية أنها تواجه بعض التحديات من حيث رفض بعض المشردين الإيواء داخل دور الرعاية بعد محاولات عدة بإقناعهم دخول دور الرعاية إلا أن بعضهم يصر على الرفض وفي هذه الحالة يتم تقديم بطاطين ووجبات ساخنة لهم بالشارع بأماكن تواجدهم.

وأشارت إلى أن مديرية التضامن الاجتماعي وغرفة عملياتها المركزية بالمديرية وقطاعاتها على مدار الساعة لتلقي أي بلاغات لعمل التدخلات بالتعاون مع شركاء التنمية من المؤسسات والجمعيات الأهلية.

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مدير مديرية التضامن الاجتماعي، أمر بتكثيف مرور الوحدات المتنقلة وفرق التدخل السريع بالمديرية على مستوى الأحياء، وذلك لتقديم مساعدات عاجلة للمواطنين المتواجدين في الشارع بلا مأوى ووضعهم في الأماكن المخصصة لهم والتابعة لمديرية التضامن.

وشدد على توزيع بطاطين وأطعمة ساخنة للمشردين غير الراغبين في التجاوب مع فرق التدخل السريع، كما وجَّه المحافظ مديرية التضامن بتشكيل غرفة عمليات على مدار الساعة لتلقي البلاغات بسبب موجة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة.

وأوضح إمام فوزي مدير مديرية التضامن، أنه وفقا لتوجيهات المحافظ تم تشكيل غرفة عمليات لتلقي البلاغات بسبب موجة الطقس، وتم تخصيص 3 وحدات متنقلة لأطفال بلا مأوى وسيارة للتدخل السريع لتكثيف المرور على مستوى الأحياء.

وأشار إلى أن غرفة العمليات قد تلقت عدة بلاغات وعلى الفور تحركت الوحدات المتنقلة وقامت بالتدخلات اللازمة، وأكد أن أعداد المشردين والأطفال الذين تم نقلهم في أول يوم من النوة بلغت أربع أطفال وثلاث مشردين وتم وضعهم بإحدى دور الرعاية الاجتماعية لتقديم مختلف أوجه الرعاية لهم.