محافظ المنيا يتفقد مخر سيل "أولاد يونس" الصناعي

تفقد اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، مخر سيل أولاد يونس الصناعي بمركز مطاي، والذي من المتوقع أن يستقبل مياه الامطار خلال الساعات القليلة القادمة، حيث اطمئن المحافظ من جاهزيته واستعداده لمواجهة تداعيات أي أمطارأو سيول محتملة.

جاء ذلك بحضور العقيد وفقي سعد المستشار العسكري والمهندس عمر درويش وكيل وزارة الري والموارد المائية، وعدد من الجهات المعنية.

ووجه المحافظ وكيل وزارة الري بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة، والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والعمل على إزالة أي عوائق والاهتمام بتطهير ونظافة كافة مخرات السيول، لضمان سريان المياه من بدايتها وحتى مكان الصرف النهائي.

أكد المحافظ أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة خلال تلك الفترة، حيث جرى إخطار رؤساء المدن وكافة الأجهزة المختصة لرفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وتواصل مراكز المحافظة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أعمال سحب وإزالة تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والطرق.

هذا وتستقبل غرفة عمليات المحافظة أي شكاوى من تجمعات مياه الأمطار، أو حدوث حالات طارئة على الأرقام التالية: (2320001 & 2342200)، الخط الساخن 114.