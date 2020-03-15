رئيس جامعة أسيوط يقرر إعفاء العاملين من التوقيع نصف فترة تعطيل الدراسة

أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، قراراً بمنح العاملين بالقطاع التعليمي إعفاء من التوقيع نصف الفترة المقررة لتعطيل الدراسة بالجامعة والممتدة طوال الأسبوعين المقبلين بدءًا من غدٍ الأحد 15 مارس وحتى الخميس 26 مارس، في إطار خطة الدولة الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وحرصاً من إدارة الجامعة على صحة وسلامة أفرداها وتقليل نسب الكثافة العددية في المكاتب.

وأوضح رئيس الجامعة أنه بموجب هذا القرار سوف تعمل المكاتب الإدارية بمختلف كليات الجامعة بنصف طاقتها البشرية، حيث يتم تطبيق قرار الإعفاء من التوقيع على نصف العاملين بكل إدارة بالتناوب بما لا يخل سير العمل بالقطاع التعليمي.

وأضاف "الجمال" أنه يستثنى من هذا القرار أصحاب الوظائف القيادية على مستوى الجامعة، واستثناء كذلك إدارات الأمن الجامعي، والحسابات، وشؤون العاملين، وشؤون الطلاب والمعاون بالإدارة المركزية بالمبنى الإداري.

وفي سياق آخر أعلن رئيس جامعة أسيوط حالة الطوارئ بمستشفيات أسيوط الجامعية ورفع حالة الاستعداد القصوى بها وإلغاء كل الإجازات المقررة للأطقم الطبية من أطباء وتمريض وفنيين وعمال، مع إصداره توجيهات حازمة للجميع بضرورة تكثيف تواجد رؤساء الأقسام الطبية وأعضاء هيئة التدريس داخل المستشفى لمباشرة سير العمل والتأكد من انتظامه من أجل ضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة الصحية على نحو من السرعة والدقة والكفاءة المطلوبة في مثل تلك الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.