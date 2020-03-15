وزير التعليم: شركات المحمول جعلت مواقع التعلم ببلاش "الباقة مش هتتأثر"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم والتعليم الفني، إن المواطنين يجب أن يلعبوا دورًا أساسيا في مكافحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل كل ما في وسعها من أجل مكافحة المرض.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، الذي يعرض عبر شاشة "mbc مصر"، أنه لا يمكن معرفة موعد عودة الطلاب إلى المدارس، مشيرًا إلى أن المعطيات الخاصة بالفيروس تتغير بسرعة كبيرة: "نتعلم من الدول الأخرى، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تقوم بمجهود رائع وتمدنا بمعلومات يوميًا في نفس التوقيت، ونتخذ القرارات كمجموعة بناءً على هذه المعلومات".

وتابع، أن قرار تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين ليس قرارًا فرديًا، لكنه قناعة جماعية للدولة المصرية: "نحن مهتمون ببناء الإنسان المصري وبالتعليم، ورغم الظروف سنيسر التعلم بأشكال أخرى، حتى نتأكد من أن أبناءنا أصحاء وحصلوا على المهارات المطلوبة".

وأردف: "لا تراجع عن إكمال المنهج ولكن بطرق أخرى"، مشيرًا إلى أن كل الامتحانات ستجرى في مواعيدها وفقًا لما هو منصوص عليه في الجداول: "سنعقم الفصول ونراعي المسافات بين الطلاب، طلاب الشهادات العامة سيتمحنون في مواعيدهم، ونعمل على تطبيق نفس الأمر في امتحانات سنوات النقل".

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن وزير الاتصالات أخبره أن شركات المحمول وافقت على أن يكون الدخول إلى مواقع التعلم "ببلاش"، مؤكدًا: "الداتا مش هتتأثر بالدخول على المواقع دي".