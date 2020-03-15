أديب: لو الناس هيروحوا النوادي والمولات يبقى يرجعوا الدراسة يوم السبت

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بقرار رئيس الجمهورية، بتعطيل الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين، بداية من اليوم الأحد، قائلًا إنه كان مطلبًا جماهيريًا.

وقال أديب خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، الذي يعرض عبر شاشة "mbc مصر": "زينا زي العالم كله، وفرنسا قفلت كل الكافيهات والمطاعم".

واستنكر سلوكيات بعض المصريين، وأوضح: "في المطر، كان في قوائم انتظار في مطاعم بالتجمع، العالم بره هِو، والمصريين موجودين بشيشهم ودخانهم وأعدادهم".

وأردف: "أنصاف الحلول جريمة، ولو أردنا عدم الجدية في تطبيق قرارات منع التجمعات، فلماذا ألغينا الدراسة؟".

وواصل: "لو أنا متخذ قرار وجيت لقيت مصر من بكرة المولات والنوادي والأتوبيسات والجناين وجنينة الحيوانات على بعضها يبقى ترجعوا التعليم من يوم السبت الجاي، حق ربنا هذه الدولة تتعامل بهدوء مفيش هلع، الناس بره مش بيعملوا كده".