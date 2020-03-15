عاجل.. خروج 4 حالات من مستشفى العزل بعد تأكد عدم إصابتهم بـ كورونا

أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، خروج 4 حالات من مستشفى العزل بعد ظهور نتيجة تحاليلهم والتي جاءت سلبية.

وكتب مجاهد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ألف حمدلله على سلامتكم ونتمنى لباقي إخواتنا التعافي والشفاء في القريب العاجل بإذن الله".

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس، تحول نتائج تحاليل حالة من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليها معمليًا إلى سلبية من 32 إلى 33 حالة، كما وصل عدد المتعافين منهم إلى 21 حالة، وذلك بعد ثبوت سلبية تحليل الـ"pcr" لهم مرتين بينهم 48 ساعة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.