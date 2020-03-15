جامعة المنصورة تكثف إجراءات التعقيم في الكليات والمستشفيات

أكد الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، أنّ الجامعة كثفت إجراءاتها الاحترازية بقطاعي التعليم والمستشفيات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأجيل الدراسة اعتبارًا من صباح اليوم ولمدة 15 يومًا، في إطار مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد، ووضع جداول العمل بنصف القوة بين العاملين بقطاع التعليم بالجامعة بالتناوب، خلال فترة تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين، لتقليل أعداد العاملين المتواجدين بالجامعة وتقليل مخاطر العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وجار تكثيف إجراءات خطة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وخطة مستشفيات جامعة المنصورة، ومنظومة مكافحة العدوى بالجامعة لمواجهة فيروس كورونا COVID-19 من خلال فرق مكافحة العدوى والتي تتضمن نظافة المدرجات وتطهيرها وتعقيمها بصفة يومية ومستمرة بالمنظفات الموصي بها من وزارة الصحة، والحرص على فتح النوافذ وتهوية قاعات التدريس والمدرجات بصفة مستمرة، وتوفير المطهرات ومستلزمات نظافة الأيدي والأسطح جميع الكليات.

وكذلك جار تحديد جداول للنظافة والتطهير (كل مكان على حدة) عدة مرات خلال اليوم الواحد، للمدرجات، المعامل، المكاتب الإدارية، الحمامات، البوفيهات، السلالم، الممرات، المصاعد، الطرقات، مداخل الكليات آلات الصراف الآلي داخل الكلية، واستخدام أجهزة البصمة بالعين فقط لتسجيل حضور العاملين تطهير الأجهزة باستخدام مطهر للأجهزة، توفير مستلزمات نظافة الأيدي والمطهرات الكحولية في جميع المعامل والتي يوجد بها اجهزة يشارك الطلاب في استخدامها إجراء عمليات تعقيم المباني والمنشآت والقاعات بالمدن الجامعية، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أنّ الجامعة استعدت لتوقف الدراسة ولديها خطة كاملة لاستكمال الدراسة عن بعد من خلال خطة بدائل الكترونية للمحاضرات تم العمل عليها منذ أسبوع، أن تبث المحاضرات "أون لاين"، من خلال النظم الإلكترونية للجامعة.

وأضاف عبدالباسط، أنّه أمامنا الكثير من البدائل لبث المحاضرات إلكترونيا وبما يترائى لعضو هيئة التدريس استخدام الوسيلة المناسبة له لتواصله مع طلابه وبث المحاضرات، وتكون متاحة لأكبر عدد من الطلاب، وفي أي وقت.

وأكد أنّ تميز منظومة التحول الرقمي ساهمت بشكل كبير في دعم استكمال الدراسة نظرا للاعتماد بشكل كامل على البنية التحتية للجامعة، ولدينا مراكز التحول الرقمي في الجامعة التي تعمل حاليا في تحويل المقررات إلى مقررات إلكترونية، وهي مركز التعليم الإلكتروني، ومركز تقنية الاتصالات والمعلومات، والتي تساعد علي توفير المواد الشارحة للمحاضرات والدعم الفني نظرا لتوافر البنية الأساسية الالكترونية للجامعة، واستخدام موديل الكتروني تم ربطه على نظام ابن الهيثم وبيانات الطلاب يتم من خلاله بث المحاضرات أون لاين وتخزينها باستخدام عدد من السيرفرات، تمكن أكثر من 10 آلاف طالب من الدخول على المحاضرات في ذات الوقت، بما يوازي 100 ألف طالب مسجلين على النظام، كما يتميز النظام بإمكانية التواصل بين الطالب وعضو هيئة التدريس والتفاعل في الاتجاهين، كما يتيح الموديل الحصول على التقارير المجمعة عن متابعة الطلاب للمحاضرات على مستوى الجامعة بسهولة، وسيتم إعلان جداول المحاضرات أون لاين من خلال موقع الإلكتروني لكل كلية.