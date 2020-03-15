محافظ الشرقية يتفقد منازل المتضررين من مياه الأمطار بـ"أبو حماد"

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، منازل المتضررين من سقوط الأمطار، البالغ عددها 19 منزلا، مقام بالطوب اللبن بكفر العزازي بأبو حماد، بسبب ارتفاع منسوب المياه، جراء هطول الأمطار خلال اليومين السابقين.

اطمأن المحافظ من الأهالي، على المكان البديل، الذي جرى توفيره لهم بالقرية، بعد تضرر منازلهم، مؤكدا على رئيس مركز ومدينة أبو حماد، بضرورة توفير كل مقومات الحياة من (سلع غذائية وغطاء وخبز)، وخلافه للأسر المتضررة.

ووجه محافظ الشرقية، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بالاستمرار في توفير المساعدات العاجلة لمختلف الأسر المتضررة، من أغطية وأغذية وخلافه، بمختلف مراكز ومدن المحافظة، التنسيق مع الجمعيات الأهلية النشطة، لإجراء أعمال الترميم والصيانة اللازمة للمنازل المتضررة، جراء سقوط الأمطار الغزيرة.

كما وجه المحافظ، وكيلة وزارة التموين، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، لتوفير السلع الغذائية والخبز اللازم، للمتضررين من سقوط الأمطار.

وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية لا تدخر وسعا في تخفيف العبء والمعاناة على كاهل الأسر المتضررة، وتسعى جاهدة، لتقديم المساعدات العينية اللازمة لهم، ليحيوا حياة كريمة.

وكان محافظ الشرقية، فور تلقيه إخطارا من غرفة العمليات المركزية بالديوان العام يوم الجمعة الموافق 13 مارس 2020، بحدوث انهيار جزئي لعدد من المنازل بكفر العزازي بمركز أبوحماد، كلف الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، بالانتقال فورا للمنازل المتضررة، والإشراف على عملية إخلاء ونقل الأسر إلى دار مناسبات بنفس القرية، وتوفير كل مقومات المعيشة والإقامة لهم.