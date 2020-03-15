اتفاق مبدئي بين "قطاع الأعمال" و"العربية للتصنيع" لإنتاج الإطارات

استقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في إنتاج إطارات السيارات بأنواعها المختلفة، وذلك بحضور عماد مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

يأتي هذا في ضوء مساعي الهيئة لإنشاء مصنع لإنتاج الإطارات بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة، وكذلك جهود الوزارة لإعادة هيكلة شركة النقل والهندسة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وإنشاء مصنع جديد لها بمنطقة العامرية بالإسكندرية.

وأكد كل من "توفيق" و"التراس" حرصهما على توحيد الجهود وتحقيق التكامل بين الوزارة والهيئة في صناعة الإطارات والتعاون المشترك لإحياء هذه الصناعة وتعميقها محليًا.

وأوضح الجانبان، أنه تمّ بشكل مبدئي الاتفاق على إنشاء شركة مشتركة تحت إشراف الهيئة ووفقا للقوانين المنظمة لعمل الهيئة، وبمشاركة من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في رأس مال الشركة المزمع تأسيسها.

وأشار الجانبان، إلى أنه من المستهدف أن يتبع الشركة الجديدة مصنعان أحدهما لإنتاج إطارات الجرارات والثاني للأنواع الأخرى من الإطارات.

ومن المقرر عقد لقاء وزير قطاع الأعمال والفريق التراس مع اللجنة الفنية التابعة للهيئة العربية للتصنيع، لمتابعة والاطلاع على التفاصيل الفنية الخاصة بمشروع إنتاج الإطارات ووفقا لدراسة استشاري دولي.