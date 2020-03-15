عودة خدمات الاتصالات والإنترنت بجنوب سيناء بعد انقطاع 9 ساعات

تعرضت محافظة جنوب سيناء، لأزمة كبرى في مجال الاتصالات بعد أن انقطعت الاتصالات الأرضية والمحمول والإنترنت، عن معظم مدن المحافظة أبرزها شرم الشيخ والطور وأبو رديس وأبو زنيمة على مدار 9 ساعات متواصلة من الساعة 12 ظهرا وحتى الثامنة مساء.

وقال مصدر بسنترال طور سيناء، إن خدمات الاتصالات عادت للمدن التي قطعت عنها بعد تعرضت هذه المدن لأمطار وسيول غزيرة منذ يومين، مشيرا إلى أن هذه السيول أسفرت عن قطعتين في كوبا الفيبر التي تغذي المحافظة.

وأضاف المصدر في تصريحاته لـ"الوطن"، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن العطل الأول كان في منطقة الصاعدة، نتيجة عطل في الكابل الرئيسي، مما أدى إلى قطع الاتصالات عن مدينتي دهب وشرم الشيخ، وأن وجاء القطع الثاني جراء قطع كابل اتجاه مدينة أبو رديس وأبو زنيمة وكلاهما بسبب السيول.

وأشار إلى أن مياه الأمطار أغرقت سنترال أبورديس الرئيسي والخدمة مقطوعة منذ يومين.

في نفس السياق قال المهندس زكريا سلامة رئيس قطاع الاتصالات بسيناء والبحر الأحمر، إن انقطاع شبكات الاتصالات كان منذ الساعة الثانية عشر ظهرا، واستمر حتى الثامنة مساء، أي ما يقرب من 9 ساعات متواصلة، جرى تحديد أماكن الأعطال عقب تلقي البلاغات، والدفع بفرق متخصصه لإصلاحها.