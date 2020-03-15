غرق القاطرة جهاد بميناء نويبع جراء الطقس السيئ.. ومصدر: 40 مليون خسائر

قال مصدر بهيئة موانئ البحر الأحمر، إن الطقس الذي تعرضت له البلاد خلال الأيام الماضية، أسفر عن غرق القاطرة "جهاد"، التي توجد داخل ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، كما تعرض لنش الإرشاد ولنش الربط للغرق، بعد أن ارتفعت الأمواج لأكثر من 10 أمتار، وازدادت سرعة الرياح لنحو 70 كيلو متر في الساعة.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحه لـ"الوطن"، أن خسائر ميناء نويبع البحري، لم تقتصر على القاطرة واللنشين فقط، بل امتدت إلى تدمير أحد الأرصفة، وحدوث تصدعات برصيف أخر، كما انهارت أجزاء من لافتة الميناء، وقدر المصدر الخسائر بنحو 40 مليون جنيه مبدئيا.

كانت محافظة جنوب سيناء، تعرضت لموجة من الطقس سيئ، خلال الأسبوع الماضي أسفر عن حدوث أمطار وسيول غزيرة ومصرع 6 أشخاص وإصابة 25 آخرين.