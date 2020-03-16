"التحول الرقمي للمقررات الدراسية".. دورة تدريبية بجامعة مطروح

نظمت جامعة مطروح برئاسة الدكتور مصطفى النجار، أمس، دورة تدريبية بعنوان "التحول الرقمي للمقررات الدراسية"، بحضور الدكتور صلاح عسران، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، وذلك بمقر مجلس العمد والمشايخ في مدينة مرسى مطروح، حاضرت فيها الدكتورة نهى حسن، رئيس لجنة المتابعة والدعم الفني بوحدة الابتكارات التربوية بجامعة الإسكندرية.

وأكد "النجار"، على حرص إدارة الجامعة على استخدام آليات ووسائل التدريس والتعلم الإلكتروني عن بُعد، مشيرًا إلى أن تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين يُعد إجراءً احترازيًا للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأن الدراسة ستستمر بشكل إلكتروني خلال تلك الفترة.

وقال إنه يمكن بث المحاضرات من خلال القاعات مباشرة أو تسجيلها، حيث يتمكن الطالب من تحميل المحاضرات والمواد التعليمية من خلال موقع الجامعة، كذا يمكن للطالب التواصل والتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس، مع تفعيل نظم التقييم المستمر للطلاب.

واستعرضت الدكتورة نهى حسن، خلال فعاليات الدورة طرق استخدام المنصات التعليمية الإلكترونية في العملية التعليمية، حيث يتمكن الطالب من الاطلاع على التكليفات المطلوبة وتسليمها، والمتابعة المنتظمة لما يتم الإعلان عنه من مستجدات من خلال استخدام أنظمة إدارة التعلم الإلكتروني.

وشرحت طرق وضع الاختبار الإلكتروني وفقًا لمواصفات الورقة الإمتحانية، وكيفية رفع المحاضرات، واستخدام المسارات البديلة من خلال البريد الإلكتروني الرسمي ووسائل التواصل المختلفة، بين الطالب وعضو هيئة التدريس والتفاعل بينهما.