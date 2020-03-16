محامية قتيل فيلا نانسي عجرم: تقرير الطب الشرعي سيورط زوج الفنانة

فجرت رهاب بيطار محامية قتيل فيلا نانسي عجرم، الشاب السوري محمد حسن الموسى المعروف، مفاجأة صادمة لنانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم، من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقالت رهاب بإنه طبقا لتقرير الطب الشرعي السوري، فإن تعدد الرصاصات على المجني عليه يشير إلى وجود نية القتل لدى "القاتل" فادي الهاشم، مشيرة إلى أنها ستستطيع إثبات خلال الجلسات المقبلة في التحقيق وجود نية القتل لدى زوج نانسي.

كانت مصادر مطلعة على التحقيقات، التي تجرى في القضية المعروفة بقتيل فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، نفت الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الماضية، حول قيام القتيل السوري محمد حسن الموسى بالبحث عبر شبكة الإنترنت عن موقع مسكن الفنانتين هيفاء وهبي ونجوى كرم.

وأشارت المصادر، لـ"الوطن"، إلى أن من أطلق تلك الأخبار هم شخصيات حاولت تسليط الضوء على أن القتيل متخصص في سرقة منازل المشاهير، وأنه كان يفكر في سرقة هيفاء وهبي ونجوى كرم مثلما فعل مع نانسي، فحين أن التحقيقات حتى الآن لم تفصل في قضية نانسي عجرم، وتنتظر يوم العاشر من شهر فبراير لكي يجري استكمال السماع لشهادات، ومنها موظفي عيادة فادي الهاشم زوج نانسي.

يذكر أن الفنانة نانسي عجرم، أعلنت أن منزلها تعرض للسرقة وقتل زوجها فادي الهاشم، الشاب السوري محمد الموسى، الذي اقتحم منزلهما في لبنان، وجرى القبض على الزوج على خلفية الحادث، بحسب رواية نانسي.

وكشفت زوجة قتيل منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، الشاب السوري محمد حسن الموسى الذي قتل على يد زوجها الطبيب فادي الهاشم، بعد أن اتهمه باقتحام شقته بهدف السرقة، والتي تدعى "أم حسن"، وجود معرفة سابقة بين زوجها وزوج الفنانة، وأنه تردد على منزله مرات عديدة، وكان موعودا بوظيفة حارس داخل الفيلا وبمعاش ومسكن عائلي.