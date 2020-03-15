طلعت: الدولة ستتحمل 200 مليون جنيه تكلفة الزيادة المجانية في الإنترنت

قال المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، إنه اتفق مع قيادات شركات الاتصالات على مجموعة من المبادرات، أولها زيادة مجانية في سعة التحميل لكل المشتركين في الإنترنت الثابت هذا الشهر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن هذه الزيادة المجانية ستتحمل تكلفتها الدولة متمثلة في الجهاز القومي للاتصالات وتبلغ 200 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الهدف من هذا الإجراء تشجيع أكبر عدد من المواطنين على البقاء في منازلهم واستخدام الإنترنت والمكوث في المنزل دون التعرض لنفاد الباقة.

ولفت إلى أن المبادرة الثانية هي إتاحة المواقع التي ستحددها وزارتا التعليم والتعليم العالي للمحتوى التعليمي مجانًا: "كل الطلاب الذي سيستخدمون هذه المواقع لتحصيل الدروس ومتابعة المحاضرات لن يحسب هذا الزمن ضمن الباقة التي يشتركون بها".

وأشار إلى أنه سيجري توفير منصات تفاعلية يمكن لأساتذة الجامعة والمدرسين استخدامها في تحميل محاضراتهم ودروسهم للطلاب لمتابعتها بشكل يحاكي الشكل التقليدي المتمثل في القاعات والفصول: "حيث يستطيع الأستاذ أن يسأل الطلاب وأن يستفسر الطلاب بشكل لحظي وتفاعلي".