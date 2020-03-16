رغم منع "الأوقاف".. سرادق عزاء في دار مناسبات النصر بالمنصورة

استقبلت دار مناسبات مسجد النصر بالمنصورة في محافظة الدقهلية، اليوم، عزاء رغم صدور قرار وزير الأوقاف بإغلاق دور المناسبات وسرادق العزاء، كإجراء احترازي؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

ورصدت "الوطن" سرادق عزاء في دار المناسبات الملحقة بمسجد النصر، "أكبر مساجد المدينة" بشارع الجيش، وبالقرب من ديوان عام محافظة الدقهلية، ووقفت أسرة المتوفي تستقبل المعزين والذين جلسوا داخل الدار.

وكان وزير الأوقاف أصدر قرارا بتعلق العمل في جميع دور المناسبات التابعة لها، وتعتذر للحاجزين وتوجه بسرعة رد أي مبالغ يكون دفعها أي منهم، ونبهت الوزارة في بيانها على جميع العاملين بالأوقاف بعدم السماح بإقامة أي عزاء أو عقد قران أو غير ذلك في المساجد أو ملحقاتها أو دور المناسبات التابعة لها على مستوى الجمهورية.