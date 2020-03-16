الصحة: ندرس الوثائق الصينية الفنية المحدثة لمواجهة كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة والسكان، إنّ الوزارة تدرس الوثائق التي أهدتها الصين الشعبية، إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، خلال زيارتها الأخيرة إلى الصين في الأول من مارس الماضي.

وأضاف مجاهد، في تصريحات خاصة لـ" الوطن"، أنّه جرى توزيع نسخ من الوثائق على المختصين لدراستها، بين المكتب الفني لوزيرة الصحة وقطاع الطب الوقائي وغرفة الأزمات، ويتولى كل قطاع دراسة الجزء المتعلق به للخروج باستراتيجيات يمكن تطبيقها على أرض الواقع.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أجرت زيارة إلى جمهورية الصين الشعبية في الأول من مارس الماضي، بناء على توجيهات رئاسية، لتوصيل رسالة تضامنية من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الشعب الصيني في مواجهته لفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تسليم هدية من المستلزمات الطبية الوقائية.

وأعلنت وزيرة الصحة فور وصولها إلى مصر، أنّة الجانب الصيني أهداها نسخة من الوثائق الفنية المحدثة "النسخة السادسة" للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الصين لمواجهة الفيروس، والتقرير المشترك لخبراء منظمة الصحة العالمية والخبراء الصينيين.

يذكر أنّ جمهورية الصين الشعبية، خاصة مدينة ووهان الصينية، كانت هي الدول التي ظهر بها وباء كورونا المستجد في 31 ديسمبر من العام الماضي، واستطاع الفيروس خلال الشهور الماضية أن يتعدى الحدود الصينية ويصل إلى 146 دولة على مستوى العالم، لتصنفه منظمة الصحة العالمية بأنّه وباء.