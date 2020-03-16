حصر 30 حالة من متضرري السيول بجنوب سيناء

قال زيدان عبد الغفار، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة جنوب سيناء، أنه جرى تشكيل لجان لحصر المتضررين من السيول، وتضم كل لجنة، عضو من التضامن الاجتماعي، وعضو من الطب البيطري، ويترأسها رئيس كل مدينة.

وأوضح مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي، إن عمل اللجنة يتضمن إعداد تقرير شامل ومفسر للحالات المتضررة، ومقدار الحاق الضرر، بشرط أن يكون المتضرر قام بتحرير محضر في قسم الشرطة، وسيتم صرف التعويضات لهذه الحالات فور انتهاء أعمال اللجان، لافتا إلى أنه جرى حصر 30 حالة فقط حتى الأن للمتضررين من السيول.

وأضاف أنه تم صرف تعويضات لذوي حالات الوفاة التي وقعت جراء السيول، والبالغ عددهم 7 حالات، ثلاثة بمدينة الطور وثلاث حالات بمدينة رأس سدر، وحالة واحدة فقط بمدينة نويبع، وبلغ قيمة التعويض 5 ألاف جنيه للحالة، بإجمالي 35 ألف جنيه، وذلك من مؤسسة تكافل.

وأكد أنه تم فتح معسكرات إيواء بمدينتي رأس سدر وأبوزنيمة، لاستقبال الحالات المتضررة من السيول، وحرص بعض المواطنين على التواجد في معسكرات الإيواء حتي تستقر أحوال الطقس، خوفا من وقوع سيول مرة أخرى .