18 توصية من "البترول" للشركات لمكافحة كورونا

أصدرت وزارة البترول، عددًا من الإجراءات لجميع الشركات حرصًا على العاملين بالقطاع من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وتستعرض "الوطن" هذه الإجراءات كما يلي:

1- ايقاف كل الأنشطة الرياضية.

2- إيقاف الرحلات الترفيهية.

3- عقد الاجتماعات والندوات في أضيق الحدود وحالات الضرورة القصوى.

4- المداومة علي قياس درجات الحرارة للعاملين بالشركة والزائرين وتوفير المستلزمات اللازمة.

5- العناية بالنظافة الخاصة بالمباني والمكاتب وتوفير المطهرات للعاملين بالشركات.

6- تأجيل المهمات والسفر للخارج في الوقت الحالي وأن يقتصر السفر والمهمات للضرورة القصوى التي لا تحتمل التأجيل.

7- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير محتويات المباني والأسطح والاثاث.

8- تأجيل كل الدورات التدريبية والمؤتمرات والمعارض، على أن يكون الحد الأقصى للعاملين في البرامج التدريبية في حالات الضرورة لا يزيد على 20 متدربًا مع الحرص على تطهير القاعات وتهويتها ونظافة الأثاث والأماكن.

9- توفيرالتوعية اللازمة للعاملين بالمرض وطرق الوقاية منه ونشر دوريات وملصقات بالاجراءات الاحترازية للحد من نقل العدوى.

10- توفير كل مستلزمات الوقاية للعاملين بالبوفيهات ومراجعة حالتهم الصحية بصفة يومية وتشديد الاجراءات الخاصة بسلامة ونظافة الادوات المستخدمة.

11- الحرص على نظافة المباني والمصاعد والمقابض والأسطح ودورات المياه.

12- استبدال أجهزة البصمة للحضور والانصراف بالكروت الممغنطة.

13- تعريف العاملين بأنه في حالة الاشتباه ضرورة الاتصال برقم 105 الخاص بوزارة الصحة وإبلاغ الإدارة الطبية.

14- التعامل بايجابية مع حالات أسر العاملين التي قد تتعرض للإصابة ومتابعة الحالات.

15- تقليل الأعداد في الأماكن المغلقة والحرص على تطهير ونظافة وسائل المواصلات الجماعية وتهويتها وتعقيمها بصورة دورية.

16- مراجعة حالات الوافدين من الخارج ومتابعة حالتهم الصحية وتفادي فترات الحضانة.

17- ضرورة التواصل مع الزملاء العاملين والاطمئنان عليهم وتوفير الرعاية التامة لهم وتيسير ذلك.

18- تشكيل غرفة طوارئ لمتابعة الموقف بكل جهة وإخطار غرف الطوارئ الرئيسية بأي اصابات والتدابير المتخذة يوميا.